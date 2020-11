I využít relaxační techniky – zhluboka dýchat, zatínat a povolovat svaly – opravdu může prospět. Jako cesta k psychické pohodě se totiž nabízí o péče o tělo, připomněl psycholog Zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje Ondřej Heřman. Přiměřená fyzická únava zkvalitňuje spánek, běh nebo procházka na čerstvém vzduchu pomůže zvýšit hladinu endorfinů – a horká sprcha nebo vana zase uvolnit svaly,“ připomněl, jak prospěšné mohou být docela obyčejné věci, pro něž právě víkend nabízí více příležitostí.

„A přes den podle zdravého rozumu nezapomínat jíst a pít,“ doplnil psycholog. Upozorňuje však, že po internetu koluje množství svépomocných návodů ve stylu „zacvičte si, dejte si něco dobrého a buďte pozitivní“ – a mnohdy nezabírají tak, jak bychom očekávali.

Jak vnímat čísla?

Rozumně je třeba přistupovat k vyhledávání covidových informací. „Nárůst čísel těžko někoho povzbudí – a pokles na druhou stranu neznamená, že máme polevit v opatrnosti,“ míní Heřman. S dodatkem, že nakažený i nenakažený se ze zpravodajství málokdy dozví něco, co ho povzbudí – a nejednotnost informací ho může mást.

Postoj „popírače“ i „hroutiče“ je ohrožující, stresující ale může být i vnucovat si uměle pozitivní přístup, podotkl Heřman. „Osobně považuji za nejkonstruktivnější být realista. Není jisté, že „vše bude v pořádku“, zároveň je statisticky nejpravděpodobnější, že případné onemocnění překonám. Smysl má zaměřit se pouze na to, co můžu ovlivnit, a doufat v to nejlepší,“ radí nepoužívat růžové brýle – avšak ani ty černé.

Kontakty a denní řád

Obecnou radou je udržovat síť blízkých vztahů, o které se můžeme opřít. „Izrael, který je podle výzkumů zemí s nejvyšší průměrnou psychickou odolností, je typický právě silnými komunitami,“ vyzdvihl psycholog. „Odloučení je pro mnoho lidí horší než samotný covid – a vzájemná podpora rodiny, přátel, kolegů a sousedů je jednou z nejúčinnějších zbraní, které v boji s chmurami máme,“ doporučuje. Důležité pro nás i pro druhé je posilovat vědomí, že na to nejsme sami.

Je také dobré uvědomit si, jak prospěšné jsou pro každodenní fungování řád a pravidelnost. „Časové prázdno je živnou půdou pro nepohodu, cílem ale není se za každou cenu zaměstnat – užitečnou činností je i cílený odpočinek,“ upozornil Heřman. Právě pandemická doba otevírá příležitost pustit se do něčeho, nač jsme už dávno pomýšleli, ale „neměli na to čas“ – ať už jde o úpravy domácnosti, on-line jazykový kurz nebo třeba dlouho odkládanou knihu.

Kde hledat pomoc, kam, se obrátit

- Je důležité nezůstávat o samotě se svými myšlenkami a pocity, ale s někým je sdílet. Ani odborná péče by neměla být vnímána jako „poslední řešení“, ale něco, co je užitečné už preventivně.

- Pokud zrovna nemáme s kým mluvit nebo chceme využít anonymity, může být užitečná Linka první psychické pomoci (116 123), Linka bezpečí pro děti a mládež (116 111) nebo Senior telefon (800 157 157).

- V případě potřeby okamžité psychické pomoci je možné obrátit se také na Centrum krizové intervence (Ústavní 91, Praha 8) nebo Krizové centrum RIAPS (Chelčického 39, Praha 3).



Zdroj: Ondřej Heřman, psycholog ZZS Středočeského kraje