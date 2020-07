"Zatím není fixována strategie, jak se ty látky budou dostávat do České republiky," uvedl Prymula k jednání s firmou Novavax. Z podtextu jednání měl podle svých slov nicméně dojem, že určité dávky se do Česka dostanou. Epidemiolog dodal, že se vedou jednání s dalšími producenty, kteří mapují zájem o vakcíny.

Celosvětově podle podle Prymuly čtyři země zakoupily kapacitu výroby první avizované vakcíny, která bude vyráběna asi od října. "Od konce roku začne produkce dalších vakcín, které jsou nejblíže registraci, myslím si, že v první polovině příštího roku by se mohlo dostat i na nás," konstatoval.

S výrobcem, který zakoupil závod u Kostelce nad Černými lesy, jednali zástupci vlády dvakrát, podle Prymuly šlo o jednání rámcové. "Zatím není plnička, která rozplňuje vakcínu do jednotlivých stříkaček. V tuto chvíli to vypadá, že se vakcína bude rozplňovat v Německu, kde se bude přidávat posilující látka, aby měla vakcína větší imunitní odezvu, ta by měla přicházet ze Švédska," uvedl.

Už dříve Prymula uvedl, že by bylo dobré v Česku otestovat klíčové tři miliony lidí se zdravotním rizikem a postupně je rozšířit třeba o zdravotníky.

V Česku je nyní rekordních 4764 nakažených koronavirem. Zhruba o 30 případů tak bylo překonáno dosavadní maximum z první poloviny dubna. V sobotu laboratoře v ČR odhalily 113 nových případů, denní přírůstek popáté v řadě překročil stovku. Od března se v zemi nakazilo 13.855 lidí, vyléčilo se jich 8733, obětí je 358. Podle Prymuly nárůst počtu případů s těžkým průběhem není tak velký, aby zatěžoval zdravotní systém tak, že by šlo hovořit o příchodu druhé vlny epidemie. Stejně ohodnotil i denní nárůsty počtu nově nakažených, které nedosahují rizikových 300 až 400 případů za den.