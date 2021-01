Jejich zprovoznění se stane aktuální až v době, kdy bude k dispozici dostatek očkovací látky, aby mohlo dojít na postupnou vakcinaci různých skupin zájemců z řad veřejnosti. Již v příštím týdnu se však má očkování rozšířit z nemocnic do domovů seniorů. A vakcína by postupně měla být dostupná i v lékařských ordinacích.

V pátek 8. ledna to při představení očkovací strategie ve středních Čechách řekli novinářům hejtmanka Petra Pecková (za STAN) a radní pro oblast zdravotnictví Pavel Pavlík (ODS). S tím, že zástupci kraje jsou v kontaktu i s velkými zaměstnavateli jako Škoda Auto či Amazon, kteří připravují očkovací centra pro své pracovníky. Právo objednat si vlastní dodávky vakcín však zatím nemají.

Zájem zdravotníků vzrostl

Jestliže se na přelomu starého a nového roku začínalo s očkováním v pěti krajských nemocnicích, dnes už se očkuje personál i v desítce dalších; zřizovaných městy i fungujících jako soukromé společnosti. A i když se to původně nezdálo, zájem je veliký. Pecková k tomu Deníku řekla, že nejprve se zdravotníci drželi zkrátka, aby z první dodávky dali přednost těm nejpotřebnějším ze svých řad – pracovníkům oddělení ARO, jednotek intenzivní péče a záchranářům.

Když dorazily další ampulky, počet přihlášených výrazně vzrostl. Podle Pavlíkových slov není problém uplatnit zhruba osm tisíc zatím dodaných dávek (přičemž celkově je v kraji kolem 12,5 tisíce pracovníků ve zdravotnictví; očkovaní tedy už nyní mají vysoký podíl).

Jde přitom o skutečný počet očkovaných zdravotníků; střední Čechy se nevydaly cestou některých jiných krajů, které si pro jistotu začaly schovávat zásoby na aplikaci druhé dávky, kterou mají očkovaní dostat po 21, lépe však po 28 dnech od té první (a pak tyto kraje dostaly pokyn, že touhle metodou „syslení“ postupovat nemají). „Teď, když se dostává na běžná oddělení, zájem roste,“ konstatoval Pavlík.

V pátek krajský úřad vyhodnocoval zájem pracovníků domovů seniorů a dalších poskytovatelů sociálních služeb. S očkováním těch, kteří se přihlásili, se tam má začít v příštím týdnu: poté, co dorazí další várka vakcín. Dodání je ohlášeno na čtvrtek – zásilka však může přijít i jindy. V tomto týdnu to byl také čtvrtek, 7. ledna – a objevila se už pátého. Hned po dokončení očkování personálu by mělo dojít na zájemce z řad klientů, připomněla Pecková.

Kdo pomůže v tělocvičnách?

S rozšiřováním očkování na další skupiny bude klíčová role velkokapacitních (či „vysokoprůtokových“) očkovacích míst, jež zřejmě vejdou ve známost pod zkratkou VOČM či VOM, kam budou lidé směrováni po registraci v centrálním rezervačním systému. Ve středních Čechách budou fungovat v každém z okresních měst (v nejlidnatějších okresech by mohla vzniknout i dvě), pro Prahu-východ v Říčanech a na Praze-západ se vhodné město zatím hledá.

V tomto případě nepůjde o nemocnice, ale o pracoviště zřízená třeba v tělocvičnách, kulturních sálech, kongresových centrech a podobně; podobu každého z nich budou schvalovat hygienici. „Budou dostupná i hůře pohyblivým občanům a s dostatkem pakovacích míst,“ řekl Deníku Pavlík. Prozatím upřesnil umístění dvou z nich; v obou případech „přes ulici“ od nemocnice: v Kladně v bývalém plicním pavilonu, v Kolíně ve školicím středisku.

Jestliže každé z těchto center má zvládnout vakcinaci 500 – 600 lidí denně, bude tam třeba hodně personálu. Jisté je, že nemocnice to svými silami nezastanou. Hejtmanka Pecková spoléhá na pomoc praktických lékařů, jejich sester i ambulantních specialistů.

Na otázku Deníku k plánované provozní době reagoval radní Pavlík poznámkou, že chápe představy zaměstnaných lidí, jimž by vyhovovalo fungování od 15. hodiny do půlnoci. To se však nestane. „Předpokládáme provoz po deset až dvanáct hodin od rána do pozdního odpoledne,“ řekl Pavlík. Potvrdil, že s nočním fungováním se nepočítá. „Ti, kteří mají o očkování zájem, si čas udělají,“ míní Pecková.

Místa současného očkování proti koronaviru



- Benešovsko: Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov (a chystá se VOČM Benešov)



- Berounsko: Nemocnice Hořovice, Rehabilitační nemocnice Beroun (a chystá se VOČM Beroun)



- Kladensko: Nemocnice Slaný, Oblastní nemocnice Kladno (a chystá se VOČM Kladno)



- Kolínsko: Oblastní nemocnice Kolín (a chystá se VOČM Kolín)



- Kutnohorsko: Městská nemocnice Čáslav, ON Kolín – Nemocnice Kutná Hora (a chystá se VOČM Kutná Hora)



- Mělnicko: Nemocnice Mělník (a chystá se VOČM Mělník)



- Mladoboleslavsko: Klaudiánova nemocnice Mladá Boleslav (a chystá se VOČM Mladá Boleslav)



- Nymbursko: Nemocnice Nymburk (a chystá se VOČM Nymburk)



- Praha-východ: Nemocnice Brandýs nad Labem (a chystá se VOČM Říčany)



- Praha-západ: VOČM zatím v přípravě



- Příbramsko: Nemocnice Sedlčany, Oblastní nemocnice Příbram (a chystá se VOČM Příbram)



- Rakovnicko: Masarykova nemocnice Rakovník (a chystá se VOČM Rakovník)



Zdroj: Krajský úřad Středočeského kraje