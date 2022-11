Rozmanitě nazdobené vánoční stromky, a to opravdu v různých úpravách, jichž zámecké komnaty nabídnou více než dvě desítky, zde návštěvníci mohou obdivovat prakticky po dva měsíce: do 15. ledna. Již tradičně: po páté. Letošní jednotící téma zní: Radosti Evropy – jaké radosti dala Evropa světu. Kastelán zámku Vratislav Zákoutský vysvětluje, že zvoleno bylo jako příspěvek k českému předsednictví v Radě Evropské unie. Přičemž trochu tajemně napovídá, na jaké stromečky se návštěvníci mohou těšit: od alpského přes bondovský či třeba secesní až k viktoriánskému. Nechybí však ani ukázky, jak vypadala výzdoba kdysi – tedy třeba stromek s jablíčky.

Cukroví, betlém – a co dalšího?

Už pro čtvrtek také Lucie Vurbsová za Středočeskou centrálu cestovního ruchu nabízí i výlet do skanzenu v Přerově nad Labem, jehož tým připravil velkou vánoční výstavu Lidové Vánoce v Polabí. Opět jde o akci s tradicí a dlouhodobou; koná se do 30. prosince. Interiéry všech devíti chalup nabídnou nejenom ukázky výzdoby a vánočních dekorací z různých dob i majetkových poměrů, ale také scénky ze života předků připomínající starobylé zvyky a obyčeje v širším období kolem vánočních svátků: od počátku adventu až po Tři krále. Chystají se třeba průvody barborek, lucek nebo mikulášské družiny. Návštěvníci se mohou těšit například i na poučení o babičkovském pečení, ale třeba i o věštbách a pověrách spojených se Štědrým dnem.

Od víkendu se nabídka rozšíří. Třeba již v sobotu Vurbsová doporučuje návštěvu Regionálního muzea v Mělníku, které bude do 30. prosince přinášet výstavu betlémů. Tato vánoční výstava představí vyřezávané a ručně malované betlémy z let 1840–1940; z větší části z podhůří Jeseníků a Orlických hor: z městečka Králíky. Nebudou však chybět ani velká sbírka skleněných ozdob na stromeček a ukázky, jaké dárky a hračky dostávaly děti ve 20. století. Komentovaná prohlídka s autorem, historikem umění a sběratelem Miroslavem Smahou, se uskuteční v pátek 18. listopadu od 17 hodin.

V sobotu 19. listopadu se v Máslovicích sejdou v hospodě na návsi lidé, kteří se pustí do tradiční výroby figurek z másla. Od 10 do 16 hodin tam budou vznikat postavičky, jež se stanou součástí betlému, na který se do místního muzea másla tradičně jezdí zájemci podívat během prosince i v lednu. Skutečný začátek adventu pak zde v hospodě bude provázet loutkové představení o narození Ježíška: v neděli 27. listopadu od 10 hodin.

Velkou akci k počátku adventu, jež se uskuteční v pátek 26. listopadu a pak v sobotu, chystá Městské muzeum Sedlčany. Pod názvem Netradiční Vánoce v muzeu nabídne vždy po celý den předváděcí dny řemesel spojené s prodejem. „K mání budou pochutiny různého skupenství, dekorace, oblečení, šperky, nádobí nebo umělecká díla,“ tlumočí Vurbsová pozvání organizátorů. S dodatkem, že na sobotu 26. listopadu se také chystá rozsvícení vánočního stromu s pokusem o rekord (nejvíce lidí s koledou).

S touto sobotou se také pojí opětovné pozvání na zámek Loučeň – tentokrát spojené s křtem největšího adventního věnce v republice. Bude to 26. listopadu od 14 hodin, přičemž o co jde, znají návštěvníci už z minulých let: obří adventní věnec ozdobí kašnu na nádvoří. Tradicí už je zde účast čtveřice andělů, kteří v doprovodu Bílé paní loučeňské žehnají klid a lásku pro celé předvánoční období.

Jinak laděnou předvánoční akci nabídne v sobotu 26. listopadu GASK neboli Galerie Středočeského kraje v Kutné Hoře. Uspořádá ADVENT – DESIGN – GASK, celodenní setkání s vybranými tvůrci českého designu a výtvarného umění. Design market nabídne příležitost odnést si originální dárky, ale v rámci celodenního komponovaného programu, v němž nebudou chybět ani hudební vystoupení, také přinese workshopy zúčastněných umělců i další zážitky pro dospělé i dětské návštěvníky.

Muzeum betlémů v Karlštejně chystá na všechny adventní víkendy Hravé dílničky pro děti i rodiče, které nabídnou rozmanité vánoční tvoření; nezve tedy pouze na prohlídku betlémů. Ty nejsou jen ze dřeva, ale třeba i z vosku, cukru nebo chleba. V nabídce má toto muzeum i výrobu vánoční ozdoby s konkrétním jménem dítěte. Na neděli 27. listopadu chystá také odpolední adventní program před budovou s rozsvícením vánočního stromu.

Koncerty dětí, Anety i hornistů

Rozsvěcení vánočního stromu, často také s dalším programem nebo s trhy, chystá na poslední víkend v listopadu řada středočeských měst i obcí. Třeba v Příbrami vedoucí Městského kulturního centra Vlastimil Ševr upozorňuje na zahajování adventu v neděli 27. listopadu programem na náměstí T. G. Masaryka po 15. hodině. „Úvodem zazní koledy v podání ZUŠ Příbram I, děti se podívají na vánoční pohádku, v 16.45 slavnostně rozsvítíme vánoční strom, v 17.00 program vyvrcholí vystoupením Anety Langerové,“ plánuje Ševr. S dodatkem, že vánoční trhy s občerstvením jsou samozřejmostí.

Jinak laděný adventní koncert nabídne v neděli 27. listopadu zámek Liteň. O první adventní neděli od 18 hodin zazní v sále Čechovny klasické skladby od Mozarta, Beethovena či Webera i vánoční melodie – a to v originálním pojetí. Představí se členové skupiny lesních rohů České filharmonie, smyčcové uskupení Pavel Bořkovec Quartet a rovněž vybraní absolventi jarních Liteňských hornových dnů ve společnosti hornisty Kryštofa Kosky. „Na sváteční atmosféru naladí také jedna z vítězek Ceny Jarmily Novotné,“ upozornila Vurbsová. Ani zde nebudou chybět adventní trhy: v zámeckém parku začnou hodinu před polednem.