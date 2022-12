Obrazem: Smrk za 250 korun, borovice za tři stovky. V Příbrami prodávají stromky

Stromky v Kladně a Slaném, kde Deník zjišťoval ceny na čtyřech prodejních místech, oproti loňsku podražily do deseti procent. Například v Kladně před obchoďákem v Kročehlavech v Arménské ulici koupíte i dvoumetrovou jedli do tisícovky. Nejžádanější kanadská jedle velikosti L v rozmezí od 150 do 200 centimetrů je ve Slaném u Hechtu v nabídce za 549 Kč. „Přičemž vloni byla za 500,“ potvrdil místní prodejce Evžen Hadrika.

Zdražuje hnojivo i doprava

„Vzhledem k velké konkurenci jsme zdražili jen o pár procent, přičemž nám náklady vzrostly o desítky procent. Zdražení hnojiv a všech ostatních nákladů je enormní a v letošním roce se ještě nepromítlo do ceny stromků,“ dodal Robert Šíma z firmy Abies Vysočina. Ta bude prodávat stromky na osmnácti místech v Praze a dováží je ze svých školek na Vysočině.

Vánoční stromky podražily i v Berouně, jak potvrdil David Šmolík z prodejního místa na parkovišti vedle supermarketu Billa v Obchodní ulici. Oproti loňským létům ale nejde nijak o výrazné zdražení. Nejlevnější stromky jsou zde k mání od tří set korun. „Bohužel nás doba tlačí k tomu, že musíme zdražovat. Menší a levnější stromy nabízíme o třicet korun dráž než loni a ty dražší jsou o stovku, Myslím, že na dnešní dobu to není nic,“ řekl Šmolík.

Zdražily i Městské lesy Příbram, ovšem ty zase vydělávají na faktu, že stromky prodávají ve svých prostorách a ze svých školek. „Troufnu si říct, že jsme v okolí nejlevnější. Stromky nabízíme od kusu za 250 korun za smrk, 300 korun vyjde borovice lesní, za 400 korun je borovice černá a smrk stříbrný. Jedle je pak za pět stovek. Oproti loňským cenám jsme bohužel museli zdražit průměrně asi o padesát korun, mimo smrku, který byl loni za sto padesát,“ uvedl jednatel společnosti František Chytka.

Velkou výjimkou je Václav Volavka, který prodává vánoční stromky už řadu let na parkovišti před nymburským Albertem. Ten totiž od loňska ceny nezměnil. Ceny začínají u 200 korun za nejmenší smrčky a končí u 1 400 korun za nejkrásnější jedličky. Cena se odvíjí od velikosti i kvality. „Mám slíbené i dvě palety mimořádně krásných jedlí, které byly původně určeny na export do Francie. Ale nebude jich příliš, zájemci si budou muset pospíšit,“ řekl tradiční prodejce.

Nápor na poslední chvíli

Všichni čtyři oslovení prodejci v Kladně a Slaném se shodují, že lidé chodí kupovat stromky průběžně už od prvního adventního víkendu, ale nejvíce kupujících nechává koupi na poslední chvíli. „Zaprvé chtějí, aby jim strom v teple co nejdéle vydržel a za druhé, někteří lidé čekají, zda jim zbudou peníze, až když nakoupí potraviny, kapra a dárky,“ uvedl prodejce u obchodního domu ve Slaném v Ouvalově ulici.

I v Praze se největší nápor očekává pár dní před štědrovečerní večerní. „Prodej je začátkem prosince slabý, postupně se zvyšuje a nejsilnější je před Štědrým dnem," řekl pro Pražský deník vedoucí obchodní sekce Abies Vysočina Robert Šíma.

Slušný zájem o stromky od zahájení prodejů zaznamenali na Rakovnicku. „Navezli jsme je již před dvěma týdny a bylo po nich poměrně sháňka. Lidé jinak chodí průběžně. Hodně jich vždycky přijde po 20. prosinci, když si vzpomenou, že nemají stromek, ale pak už musí brát pouze zbytky,“ řekla Zuzana Rajsová ze Zahradnictví Lubná.

Aspoň nějakou zásobu stromků na 24. prosince si chystá Ondřej Muška, prodavač stromků na parkovišti u Kauflandu na benešovských Červených Vršcích. „Stromky ale budou k mání bez problému i 24. prosince. Loni jsme jich ten den prodali přes osmdesát,“ řekl.

Kladno, u Baumaxu na parkovišti

smrk do 2 m 299 Kč

smrk nad 2 m 499 Kč

smrk v květináči 549 Kč

borovice do 2 m 299 Kč

borovice nad 2 m 599

jedle do 2 m 499–729 Kč

jedle nad 2 m 929 Kč

jedle prémiové 1299–2299 Kč



Praha, prodejní místa Abies

smrk do 2 m 379 Kč

smrk nad 2 m 439 Kč

borovice do 2 m 550 Kč

jedle do 2 m 699 Kč

jedle nad 2 m 949 Kč



Benešov, u Kauflandu a u Benziny vedle silnice I/3

smrk do 2 m 299 - 369 Kč

smrk nad 2 m 299 – 369 Kč

borovice do 2 m 349 – 499 Kč

borovice nad 2 m 349 – 499 Kč

jedle (Prima) do 2 m 570-1320 Kč

jedle (Standard) do 2 m 459–799 Kč

jedle (Prima) nad 2 m 1320–2800 Kč

jedle (Standard) nad 2 m 999 Kč



Kutná Hora, u Kauflandu

smrk do 2 metrů 349–399 Kč

smrk nad 2 metry 449 Kč

jedle do 2 metrů 399–599 Kč

jedle nad 2 metry 699–899 Kč

borovice aktuálně nemají



Kolín, u Tesca

smrk do 2 metrů 349 Kč

smrk nad 2 metry 449 Kč

jedle do 2 metrů 299–499 Kč

jedle nad 2 metry 599–899 Kč

borovice aktuálně nemají



Nymburk, u Alberta

smrk ztepilý od 199 do 515 Kč

borovice od 465 do 705 Kč

smrk stříbrný od 525 po 789 Kč

jedle od 459 do 1 390 Kč

Pozn.: Zde prodávají stromky v kategoriích nikoli podle výšky, ale zohledňují i vzhled stromku



Příbram, městské lesy v Podlesí

smrk ztepilý 250 Kč za kus

smrk stříbrný 400 Kč za kus

borovice lesní 300 Kč za kus

borovice černá 400 Kč za kus

jedle kavkazská 500 Kč za kus



Zahradnictví Lubná na Rakovnicku

smrk do 175 cm 400 Kč

smrk 175 až 225 cm 500 Kč

jedle kavkazská do 2 m 550 až 800 Kč

jedle kavkazská nad 2 m 950 Kč

borovice neprodávají