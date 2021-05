Může nejenom pršet, ale doslova lít jako z konve. To říká výstraha varující před vydatným deštěm, kterou v sobotu před polednem vydal Český hydrometeorologický ústav pro podstatnou část území republiky – včetně Středočeského kraje a Prahy. Platí od sobotní 22. hodiny do nedělného poledne, přičemž meteorologové očekávají vydatný déšť se srážkovými úhrny nad 30 mm za šest hodin.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Antonín Hříbal

Nejrizikovější budou zřejmě druhá polovina noci a ráno. Meteorologové upozorňují na možnost zvýšeného odtoku vody z krajiny a průtoku vody přes komunikace. Je to varování zejména pro motoristy: za vydatného deště je třeba snížit rychlost, jet velmi opatrně a dbát i na náležité osvětlení. Jak jich, tak chodců se týká doporučení nevstupovat ani nevjíždět do proudící vody a zatopených míst. Řidiči by rovněž měli počítat se sníženou viditelností a rizikem aquaplaningu.