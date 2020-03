Nechyběl ani zajímavý doprovodný program, kdy školu navštívila i předsedkyně Státního ústavu pro jadernou bezpečnost Dana Drábová.

Žáci bystřili svoji mysl devět hodin a vydali ze sebe to nejlepší. Celkem se zúčastnilo 38 olympioniků. Řešili jak teoretické, tak praktické úlohy. Na teorii dostali soutěžící pět hodin, praktickým úlohám se věnovali čtyři hodiny. Studenty asi ze všeho nejvíce zaujala i potrápila experimentální úloha, při jejím řešení byli více či méně úspěšní.

"Do celorepublikového kola se nakonec probojovali dva středočeští studenti, kteří se dostali do dvacítky nejlepších. V té reprezentoval student Kraus z Gymnázia Příbram a student Vaněk z Gymnázia Kladno. Z pohledu Středočeského kraje to považuji za velký úspěch," řekl za pořadatele Vladimír Kulich, zástupce ředitel GVBT Slaný.

Nejlepší tři řešitelé byli Hynek Jakeš, Slovanské gymnázium Olomouc, Viktor Fukala, Gymnázium Jana Keplera Praha, David Klement, Gymnázium Praha Nad Alejí. Ocenění převzali v kapli Nanebevzetí Panny Marie.

Desítku nejlepších čeká ještě i soustředění v Hradci Králové. Zde se rozhodne, kdo z nich postoupí na mezinárodní olympiádu.