V nejvyšším vedení Zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje se zatím žádná změna nechystá; na postu ředitele zůstává Jiří Knor. Tak lze rozumět vyjádření středočeského hejtmanství, které ve čtvrtek zveřejnil na svém webu krajský úřad.

David Rath a Martin Houdek u Krajského soudu v Praze. | Foto: DENÍK/Milan Holakovský

To však nesouvisí se jménem Knora, ale týká se Martina Houdka, jenž byl dlouholetým a záchranáři respektovaným šéfem v minulosti. Až do předloňského srpna, kdy vyhověl – i přes to, že se za něj stavěla odborová organizace působící na záchrance – výzvě k rezignaci od středočeského radního pro oblast bezpečnosti a zdravotnictví Roberta Bezděka (ANO). Do oblasti jeho působnosti záchranná služba spadá; funguje jako příspěvková organizace kraje. Houdek i po odchodu z ředitelského křesla nadále v jejím vedení působí: zastává post vedoucího lékaře pro krizové řízení.