Vedle rozmarů zimy meteorologové varují před očekávaným vichrem

Od pátku do neděle se vyskytne silný vítr. To je předběžné varování meteorologů, které od středy přináší Krizový portál Středočeského kraje. S odkazem na další předpovědi počasí, které přinesou bližší upřesnění. Prozatím se očekává, že zvlněné frontální rozhraní od jihu přinese vichr na většině území republiky – s výjimkou západních oblastí. V nárazech by mohlo foukat i rychlostí 70 – 90 kilometrů, což už bývá stav spojený s potížemi.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Petr Zbranek

Zvláště poškození stromů může nejen komplikovat dopravu, ale přinést třeba i přerušení dodávek elektřiny. Možné jsou také škody na budovách či třeba na reklamních panelech. Již na čtvrtek meteorologové vydali pro některé regiony výstrahu varující před vydatnějším sněžením nebo ledovkou, jež se může ojediněle vytvářet při mrznoucím dešti. I když se území středních Čech netýkají, neznamená to, že jak řidiči, tak chodci se zde nemusí mít na pozoru před nástrahami zimy. Hned ráno se leckde setkali s tím, že bylo lehce nasněženo. Nejen ve výše položených oblastech, ale třeba i v bezprostředním okolí hlavního města, kde se řidiči v ranní špičce nevyhnuli kolonám (a někteří bohužel ani bouračkám). Někde také působily těžkosti mrznoucí mlhy.