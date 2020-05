Nového šéfa hledá Středočeský kraj pro organizaci IDSK – Integrovanou dopravu Středočeského kraje, jejímž posláním je zajišťovat provoz autobusů a vlaků v rámci základní dopravní obslužnosti; kraj je objednává u jednotlivých dopravců a přispívá na náklady, které jsou s obsluhou těchto linek spojené. Úkolem je také spolupracovat s partnerskou organizací hlavního města Ropid, jejíž činnost charakterizuje její plný název: Regionální organizátor Pražské integrované dopravy.

Ředitel IDSK Michal Štěpán. | Foto: Deník / Milan Holakovský

Nynější ředitel IDSK Michal Štěpán na konci května obchází. V čele krajské organizace, jejímž úkolem je dohlížet na blaho cestujících i na to, aby se za to utrácely rozumné peníze, působil od loňského 15. května. Někdejší náměstek ředitele Českých drah Štěpán tehdy vystřídal Pavla Procházku, kterého loni v březnu odvolali krajští radní – přičemž ho pověřili řízením organizace až do příchodu nástupce.