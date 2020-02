Údaje platné k lednu (které se však nevztahují pouze na krajské příspěvkové organizace, ale na celou síť sociálních služeb, již kraj podporuje dotacemi) zveřejnil v pátek na svém webu krajský úřad. Pro srovnání nabídl i situaci z ledna 2017: tehdy bylo v kraji k dispozici 60 domovů pro seniory se 4637 lůžky a 29 domovů se zvláštním režimem dohromady pro 1238 klientů.

Počty se však nenavyšovaly tak plynule a přímočaře, jak by tato čísla napovídala. Protože narůstá zvláště poptávka po domovech se zvláštním režimem, byly k tomuto účelu upraveny části prostor některých domovů seniorů; došlo také na rozmanité dostavby a přístavby, ale i na přesuny v rámci sítě sociálních služeb. Zcela novým seniorským domovem, otevřeným loni, jsou Žižice na Kladensku, kde kraj převzal původně nevydařený soukromý projekt. Do budoucna hejtmanství počítá s pořízením dvou dalších domovů. Naznačuje to alespoň jednání vedení kraje se zástupci Evropské investiční banky o poskytnutí úvěru v řádu miliard. Do jednoho z nich by měl být přestěhován provoz Domova Na zámku v Lysé nad Labem. Ten sice nabízí překrásné prostředí i nádhernou zahradu, nicméně rozlehlé komnaty s vysokými stropy, z nichž některé jsou dokonce průchozími pokoji, nelze vnímat jako ideální pro ubytování seniorů.

Často se sice debatuje o čekacích lhůtách na přijetí do pobytových zařízení pro seniory či o počtu zatím neuspokojený žádostí, k tomu se však podle slov radní pro oblast sociálních věcí Anety Heřmanové (ČSSD) nelze kvalifikovaně vyjádřit. Je totiž běžné, že si jeden žadatel podá žádost o přijetí hned do několika zařízení – nebo si senior podá žádost s mnohaletým předstihem, aby měl jistotu přijetí, až bude pobyt potřebovat. Pokud však nabídku k okamžitému nástupu dostane „předčasně“, odmítne ji.

Jeden konkrétní údaj nicméně existuje. „Z posledního uzavřeného sběru dat za rok 2018 vyplývá, že průměrná čekací doba v domovech zařazených do Sítě sociálních služeb Středočeského kraje byla 315 dnů,“ uvedl krajský úřad. Kratší doba bývá u osob s přiznaným příspěvkem na péči na úrovni III. a IV. stupně závislosti – tedy v případě lidí majících vážnější problémy se sebeobsluhou.