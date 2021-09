Tentokrát je ve hře ještě povinnost zavádět od roku 2025 bezemisní vozidla. To může zajistit nasazení elektrobusů, trolejbusů (zřejmě takzvaných parciálních, kdy v části trasy nebude trolejové vedení a napájení zajistí baterie) – nebo pohonu na vodík. Kraj má podle slov Boreckého v plánu vydat se ve spolupráci s Prahou cestou elektrifikace.

V příštích letech se chystá také rozsáhlá série jednání představitelů kraje s autobusovými dopravci, s nimiž jsou z minulosti uzavřeny smlouvy do roku 2024. Také v tomto případě mají ke klíčovým tématům vyjednávání patřit plánované nákupy nových vozidel, a to nejen kvůli zajištění pohodlí a bezpečí cestujících díky obnově vozového parku.

Smlouvy, které mají Středočeský kraj a Praha uzavřeny s Českými drahami, neřeší jen požadovaný počet ujetých vlakokilometrů, způsob určování jejich ceny či třeba sankce za to, když vlak pojede špinavý, případně nepřijede vůbec. Smlouvy vzešlé z dlouhodobějších jednání představují objemné „knížky“, které řeší nejrůznější souvislosti. Upřesňují mimo jiné závazek modernizace elektrických jednotek CityElefant včetně doplnění elektrických zásuvek a Wi-Fi připojení k internetu, plány na nákup nových vagonů, požadované počty personálu i nádražních pokladen a určení jimi poskytovaných služeb… Nechybí ani ujednání o možnosti už v době platnosti aktuální smlouvy otevřít některé tratě konkurentům Českých drah. Naopak chystané omezení provozu lokálek, hejtmanstvím ohlášené od prosince, dopady na smlouvu mít nebude – na jiných tratích totiž naopak dojde k navýšení objemu objednávané dopravy.

Vyhlášeno by výběrové řízení mělo být již v roce 2023, řekl Borecký Deníku. S velkým předstihem tak má být jasné, zda České dráhy budou pro největší z krajů v republice jezdit dál i ve čtvrtém desetiletí 21. století, nebo se představitelé kraje rozhodnou dát přednost nabídce konkurence. Právě s ohledem na možnost příchodu jiné společnosti je třeba, aby rozhodnutí, komu bude zakázka svěřena po uplynutí platnosti nynější smlouvy, padlo včas. Aby vítězná firma měla dostatek času na přípravy, vysvětlil Borecký. „Aby mohla objednat nové soupravy, jejichž dodací lhůta je pět až šest let,“ upřesnil. Vagony se nekupují ze skladu: jejich výrobu je třeba zadat.

Většinu osobních vlaků na středočeských železničních tratích provozují České dráhy. Plyne to ze smluv o zajišťování dopravní obslužnosti s desetiletou platností, jež s touto společností uzavřeli představitelé Středočeského kraje a Prahy v roce 2019 (rychlíky pak objednává stát prostřednictvím ministerstva dopravy). I když tato smlouva bude upravovat pravidla spolupráce až do roku 2029, středočeský radní Petr Borecký (STAN) již nyní uvažuje o novém výběrovém řízení – byť na platnosti současné smlouvy nic měnit nemíní.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.