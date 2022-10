Slibuje to náměstek hejtmanky Petr Borecký (STAN), který má v radě kraje na starost oblast veřejné dopravy – a to s ujištěním, že jejich nasazení je hotová věc: na vlastní oči už je viděl. Tedy – nikoli celé, ale ve stadiu zrodu. V polské železniční strojírně PESA Bydgoszcz, kde se právě vyrábějí. Ve čtvrtek 13. října se tam na budoucí vlaky pro „své“ cestující byli podívat zástupci Středočeského kraje a Prahy. Poláci dělají pro nasazení v rámci PID dvouvozové jednotky podobné těm, které v minulosti dodali Českým drahám, jež je provozují pod obchodním označením RegioShark. Jezdí v krajích Karlovarském, Olomouckém, Pardubickém, Plzeňském, Ústeckém a Zlínském.

Ve středních Čechách se mají objevit na konci příštího roku. „Konkrétně vyrazí na tratě Praha–Beroun (přes Rudnou) a Beroun–Rakovník,“ upřesnil Borecký. „Tyto vlaky nabídnou každý 115 míst k sezení, klimatizaci, bezbariérový přístup, Wi-Fi nebo zásuvky pro dobíjení telefonů či notebooků. Prostor bude i pro odložení kol,“ slibuje.

Vlaky nové i dovezené „zánovní“

Plány na obnovu vozového parku na železnici v okolí metropole tím ale nekončí. Na elektrifikované tratě má v roce 2024 vyjet hned 22 taktéž zcela nových RegioPanterů. Ty jsou větší: mají po 240 místech k sezení. V tomto případě jde o železniční vozidla domácí vagonky, které už také cestující mohou znát odjinud: jako třívozové soupravy jezdí v krajích Královéhradeckém, Olomouckém, Pardubickém, Plzeňském a Ústeckém; ve dvouvozové variantě pak v krajích Jihočeském a Moravskoslezském. Ve středních Čechách se s jejich nasazením počítá na tratích Čáslav–Kolín–Praha a Kralupy nad Vltavou–Praha.

V přípravě jsou i další modernizace vozového parku, o nichž se má rozhodovat v blízké budoucnosti. Pokud bude záměr schválen, od příštího roku by se ze středočeských regionálních tratí měly vytrácet bezmála 50 let staré motoráky. Nahrazovat by je měly v cizině zakoupené ojeté motorové vozy a jednotky Stadler RS1 nebo Coradia Lint. Politici i zástupci Českých drah je rádi označují slovem „zánovní“; podle informací Deníku jde většinou o stroje, které už sloužily přes dvacet let – a jsou tudíž zhruba v polovině předpokládané životnosti. Rozhodnuto ještě není, nicméně pokud padne souhlas, čeká se slušný příliv těchto vlaků. Jen v letech 2023–2024 by jich mohly dorazit čtyři desítky; další vlna by se pak očekávala v letech 2025–2026.

Vlak bude nový – nebo také žádný

Největší revoluce na železnici ve Středočeském kraji by pak měla přijít od roku 2029. Postupně v několika vlnách by nynější elektrické CityElefanty měly nahrazovat elektrické soupravy s o čtvrtinu větší kapacitou, označované jako EMU 400 (podle požadavku na umístění čtyř stovek cestujících). Těch by mělo být přes sto: až 112.

Zlepšení vlaků však nebude levný špás, což Borecký netají. Ne všechny tratě se dočkají náhrady: proces rušení lokálek ještě neskončil. Rozvíjet se podle jeho slov budou perspektivní tratě, o které mají cestující zájem. A dojde i na další nepopulární kroky: „Nadále budeme muset provádět zdražování tarifů veřejné dopravy a optimalizaci dopravy jako takové.“