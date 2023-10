Letos pracovníkům Klatovského rybářství, které hospodaří na bezmála čtyřech stovkách rybníků na Klatovsku, Domažlicku, Tachovsku a Plzeňsku, výlovy značně komplikuje teplé počasí. Už teď je jasné, že některé naplánované termíny nevyjdou a výlovy se budou muset posunout, např. v případě rybníka Liščí na Tachovsku. Starosti navíc rybářům dělají i rybí predátoři a bobři, kteří ročně působí milionové škody.

Kapr se na hrázi, kde je vždy levnější než při předvánočních prodejích na sádkách či náměstích, prodával za 115 Kč za 1 kg. Při výlovech Klatovského rybářství si budete moci koupit i další ryby - za lína dáte 120, za tolstolobika polovinu, amur vyjde na 115, štika na 290, sumec na 250 a candát na 450 korun, vše je cena za 1 kg.

Výlovy větších rybníků v Plzeňském kraji:

24. 10. Smolov (u Domažlic, DO)

26. 10. Suchanov velký (u Miřkova, DO)

31. 10. Hlinský velký (u Tisové, TC) a Maloborský (KT)

1. 11. Všerubský (DO)

2. 11. Dvorec (u Nepomuku, PJ)

3. 11. Lužanský (PJ)

7. 11. Myslív velký (KT)

9. 11. Nezamyslický (KT)

13. 11. Modrý (u Tisové, TC)

15. 11. Liščí (Čečkovice, TC)

16. 11. Široký (u Oselců, PJ) a Hnáň (u Zavlekova, KT)

22. 11. Prádlo (u Boru, TC)

23. 11. Novec (u Nalžovských Hor, KT)

Pozor, data se mohou v závislosti na počasí změnit.

