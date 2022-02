V úterý i ve středu by k těmto počtům stačily dokonce i ruce schované za zády. Plyne to alespoň se sdělení hejtmanky Petry Peckové (STAN) po středečním jednání krajského krizového štábu: „Včera jsme kvůli omikronu nemuseli omezovat žádný spoj, stejná situace platí i pro dnešek.“ Stalo se sice, že se cestující autobusu nedočkali, tam však byla na vině kondice techniky: autobusy nejely kvůli technickým závadám.

Koronavirus útočí, Středočeši odolávají, hodnotí situaci v kraji krizový štáb

Chybějící šoféry nahrazují třeba kolegové, kteří přednedávnem odešli do důchodu, běžně jezdí i lidé z kanceláří, kteří mají potřebná oprávnění, ačkoli jinak se do pravidelného provozu nezapojují a na linky vyrážejí spíše příležitostně. Především se však hejtmanka i krajský radní pro oblast veřejné dopravy Petr Borecký (STAN) shodují na pochvale pro skvělou práci dispečinku: řidiče, kteří zůstávají k dispozici, se daří maximálně využívat k zajištění toho, aby cestující na zastávkách nečekali marně.

Na to, že v souvislosti s příchodem varianty koronaviru omikron bude chybět více pracovníků, se lidé zajišťující veřejnou dopravu připravovali s předstihem. Nachystány jsou tak různé varianty, opatření i scénáře. Ze slov Boreckého vyplývá, že další nárůst nemocnosti řidičů už by se bez výraznějšího omezování počtu vypravených spojů neobešel; nynější stav je na hraně toho, co se ještě dá řešit bez citelnějších dopadů. Pokud by přišel čas ráznějších omezení, klíčové zůstává zachování veřejné dopravy ve špičkách (kdy do práce a zpět domů jezdí většina lidí) a školních spojů.

O výpadcích, které lze naplánovat předem, informuje vždy po 19. hodině web pid.cz. Už se ale opakovaně stalo, že nakonec se podařilo zajistit i spoje, o nichž takto bylo původně oznámeno, že nepojedou.