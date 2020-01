Místa kolem Podolského mostu, Červené, hradu Zvíkov či zámku Orlík, ale i taková, jako je Nový mlýn u Doubravy a další kolem Orlické přehrady, nabízejí nevšední pohled. Může za to razantní snížení hladiny vody v přehradě, jehož důvodem je rekonstrukce lodního výtahu na hrázi a budování bezpečnostního přelivu.

Nedaleko Doubravy u Chrášťan odhalilo snížení hladiny Orlíku zbytky stavby bývalé elektrárny, která byla za první republiky postavená na místě bývalého Nového mlýna pro protivínský pivovar. Také ona musela ustoupit přehradě. | Foto: Deník/ Stanislava Koblihová

Takto snížená hladina vydrží do jara. Podle mluvčího Povodí Vltavy Hugo Roldána by se měla hladina začít postupně zvedat od března. Na sezonu by měla být přehrada plná vody. Tedy pokud tomu bude nakloněné počasí. A od podzimu do příštího dubna by se měla situace s upuštěním vody opakovat. Začne druhá etapa stavby.Příležitostí k procházkám po odhalených březích bude tedy rozhodně dost.