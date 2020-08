Rozruch kvůli výskytu koronaviru zažili v červenci táborníci hned na čtyřech akcích pro děti ve středních Čechách. Vyplývá to z informací Jany Tomicové, ředitelky odboru hygieny dětí a mladistvých krajské hygienické stanice.

Předčasně ukončen byl kvůli účasti dítěte, u něhož se prokázalo onemocnění covid-19, tábor na Mladoboleslavsku. Sbalit si věci dříve, než se plánovalo, si tam muselo 44 dětí a 13 dospělých. Jiné to bylo na dalším táboře na Mladoboleslavsku, podstatně větším: s 249 dětmi a 60 dospělými. Odtud bylo pouze odvezeno dítě, jež přišlo do kontaktu s nakaženým sourozencem – a jeho nejbližší okolí zůstalo do doby, než dorazily negativní výsledky rozborů odebraných vzorků, v karanténě v rámci tábora. V tomto případě podle Tomicové pomohlo, že se organizátoři řídili doporučeními ministerstva zdravotnictví a zajistili program tak, aby jednotlivé skupiny dětí nepřišly do kontaktu.