Nechybí politici – třeba současní senátoři, poslanci, ale i větší počet starostů. Stejně jako právníci, lidé působící v oblasti zdravotnictví, bezpečnosti, kultury či školství – ale třeba i podnikatelé a manažeři nebo živnostníci a soukromí zemědělci.

Senátní volby se zanedlouho uskuteční v pěti obvodech, které jsou ve středních Čechách či zasahují do jejich části (jako Louny a Česká Lípa). Počty uchazečů o senátorský post se však liší. Třeba na Kladensku jich je 13, na Příbramsku jen 8 a na Kolínsku 11.

Jako obvykle, ale i jinak

Zpravidla se volby senátorů potýkají s poměrně nízkou účastí. Tentokrát se bude volit společně s volbami do krajských zastupitelstev. Většina voličů tedy půjde k urnám v pátek 2. a v sobotu 3. října. Neplatí to ale stoprocentně, jak bývalo zvykem v minulosti. Kvůli koronavirové situaci mohou někteří odevzdávat své hlasy i dřív – platí totiž nová pravidla pro voliče, kteří se v souvislosti s onemocněním covid-19 ocitnou v karanténě nebo v izolaci.

Prvním možným termínem je tak již středa 30. září pro odevzdání hlasů z auta. Případné druhé kolo senátních voleb (již s výběrem pouze mezi postupujícími kandidáty, kteří v prvním kole získali největší podporu, nicméně na přímé zvolení to nestačilo) by se pak uskutečnilo za týden.

V řadě obvodů však lidé tentokrát svého senátora nevybírají. Je to dáno tím, že na rozdíl od Poslanecké sněmovny (ale třeba i zastupitelstev) se osazenstvo horní parlamentní neobměňuje naráz, ale postupně. Senátoři mají šestiletý mandát – a každé dva roky lidé vybírají nové tváře ve třetině volebních obvodů.

Kandidáti do Senátu ve středních Čechách

* Obvod 6 – Louny:

- Václav Beneš (KSČM), 67 let; Blatno, starosta obce

- Rostislav Domorák (za S.cz), 59 let; Budyně nad Ohří, ředitel Oblastní charity Ústí nad Labem

- Vladimír Drápal (za ODS+TOP 09+KDU-ČSL+KAN), 56 let; Louny, kurátor a produkční městské galerie, vydavatel

- Zdeňka Hamousová (za USZ), 59 let; Žatec, starostka

- Dominik Hanko (SPD), 41 let; Litoměřice, preventista městské policie, včelař, atletický trenér

- Zdeněk Pištora (Trikolóra), 56 let; Postoloprty, starosta města

- Daniel Pitek (za SEN21), 53 let; Velemín, sedlák a lesník

- Milan Rychtařík (ANO), 48 let; Louny, místostarosta města

- Ivo Trešl (STAN), 48 let; Rakovník, lékař-chirurg

- Jaroslav Veselý (za UFO+ProMOST), 64 let; Raná, starosta obce

* Obvod 18 – Příbram:

- Jiří Burian (ODS), 71 let; Sedlčany, senátor

- Jindřich Havelka (KSČM), 46 let; Trhové Dušníky, řidič záchranář

- Stanislav Holobrada (ČSSD), 59 let; Dobříš, ředitel nemocnice

- Simona Luftová (Piráti), 47 let; Příbram, učitelka a projektová manažerka

- Jiří Novotný (SPD), 44 let; Příbram, pracovník úřadu práce

- Jiřina Rosáková (za Zelené+SEN21), 64 let; Mníšek pod Brdy, scenáristka

- Petr Štěpánek (STAN), 56 let; Petrovice, starosta obce, dobrovolný hasič

- Václav Švenda (TOP 09), 46 let; Příbram, zástupce ředitele SŠ, podnikatel, zastupitel

* Obvod 30 – Kladno:

- Petr Bendl (ODS), 54 let; Bratronice, poslanec

- David Bohbot (za Svobodné), 52 let; Praha 11, bezpečnostní expert

- Václav Bošek (za SPD), 43 let; Kladno, zástupce ředitele mezinárodní společnosti

- Jiří Dienstbier (za ČSSD+Zelené+Budoucnost), 51 let; Praha 2, senátor, advokát

- Markéta Fröhlichová (za STAN), 44 let; Krušovice, starostka obce

- Jiří Landa (Trikolóra), 64 let; Kladno, lékař

- Michal Oliva (za NáS), 47 let; Kladno, OSVČ

- Adéla Šípová (za Piráty), 40 let; Doksy, advokátka

- Michaela Vojtová (za ANO), 52 let; Kladno, ekonomka

- Milan Volf (za ČP), 57 let; Kladno, OSVČ

- Miloslava Vostrá (KSČM), 55 let; Kladno, poslankyně

- Ondřej Závodský (za KDU-ČSL+TOP 09), 40 let; Praha 4, právník

- Naděžda Zímová (RČ), 58 let; Kladno, daňový poradce

* Obvod 36 – Česká Lípa:

- Petr Jeník (Piráti), 41 let; Česká Lípa, účetní, IT specialista

- Libor Křenek (SPD), 53 let; Chlum, živnostník v oblasti nemovitostí a financí

- Jaroslav Křupala (ČSSD), 48; Vrchovany, starosta obce

- Jan Riedl (nez.), 67 let; Česká Lípa, advokát

- Petr Skokan (Spolehnutí), 57 let; Česká Lípa, stavební technik

- Libor Šmejda (za TOP 09+KDU-ČSL+SEN21), 55 let; Česká Lípa, ředitel školy

- Jiří Štěrba (Trikolóra), 64 let; Provodín, starosta

- Miloš Tita (za KSČM), 63 let; Ralsko, komisař požární ochrany

- Vít Vomáčka (za ODS), 60 let; Kravaře, starosta

- Jiří Vosecký (za STAN+SLK), 69 let; Okrouhlá, senátor, sklář, včelař, regionální patriot

* Obvod 42 – Kolín:

- Igor Karen (ANO), 56 let; Lysá nad Labem, lékař

- Pavel Kárník (za STAN), 60 let; Kolín, ředitel knihovny

- Tomáš Klinecký (za TOP 09+Hlas+Zelené), 40 let; Český Brod, místostarosta, advokát

- Ivanka Kohoutová (za Trikolóru), 63 let; Zlatá, ředitelka střední školy

- Cyril Koky (Piráti), 51 let; Kolín, referent krajského úřadu

- Karel Otava (ČSSD), 69 let; Lysá nad Labem, starosta města

- Jiří Otta (nez.), 58 let; Kolín, OSVČ, dříve starosta obce Velký Osek

- Martin Škorpík (KSČM), 58 let; Kolín, stavební projektant

- Emilie Třísková (nez.), 58 let; Poděbrady, ředitelka centra sociálních a zdravotních služeb

- Michal Zapletal (ODS), 51 let; Kolín, soukromník, OSVČ

- Petr Žantovský (za SPD), 58 let; Rudná, novinář, vysokoškolský pedagog

Zdroj: Český statistický úřad prostřednictvím www.volby.cz