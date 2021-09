Do budoucna se počítá s rozsáhlou revitalizací terminálu, který se má proměnit z autobusového nástupiště na celospolečenské centrum se službami užitečnými jak cestujícím, tak místním obyvatelům žijícím v okolí na Praze 14.

Autobusová stanoviště u konečné stanice metra se z 20. století mají posunout do toho nynějšího: jednadvacátého. Hlavní město Praha začalo s opravami mostních konstrukcí nad autobusovými nástupišti, která má zabránit zatékání vody. Po jejich dokončení má na jaře následovat instalace moderního systému nabízejícího on-line informace o aktuálních odjezdech autobusů včetně údaje o zbývajících minutách.

Autobusové nádraží Černý Most. | Foto: Deník / Vladimír Šťastný

Zásadní proměnou projde cestování z Mladoboleslavska do Prahy a zpět. Autobusový terminál na Černém Mostě čekají výrazné změny, které ocení i cestující na dálkových trasách: nejen směrem na Liberec, Jablonec nad Nisou, Náchod, Semily či Turnov, ale například i na Bedřichov, Harrachov, Malou Úpu, Pec pod Sněžkou, Trutnov - nebo dokonce Lipno nad Vltavou.

