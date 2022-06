Předškoláci i žáci základních škol, kteří si tyhle souvislosti uvědomují tak dobře, že se rozhodli do soutěže zapojit, ztvárňovali své poznatky, vjemy, dojmy a pocity od 14. února do 24. dubna. Nyní došlo za účasti policistů na vyhodnocení, komu to v kumštu spojeném s cyklistikou šlapalo nejlíp. O středočeských vítězích rozhodla komise, která zasedla na středočeském policejním ředitelství.

Tam dorazilo celkem 139 výtvarných a literárních děl připomínajících zásady bezpečného pohybu v silničním provozu, připomněl v úterý policejní mluvčí Pavel Truxa. „Porota všechna díla vyhodnotila a vybrala výherce z každé kategorie,“ konstatoval. Odkázal tím na celkem čtyři kategorie: jednu společnou literární – a výtvarné rozdělené do tří věkových skupin: pro děti z mateřských škol a žáky základních škol na I. a II. stupni. Vítězům policisté předali diplom a dárky – a další ceny ještě mohou vyhrát v rámci celorepublikového kola soutěže. V tom krajském obzvlášť bodovala škola v Kostomlatech nad Labem na Nymbursku.

Ještě si řekněme, jak je to s tím zvonkem na chodníku: ne, kolo tam vjet nemůže. Ale jen proto, že po chodníku jet cyklista nesmí. Samotný zvonek v běžném provozu povinnou výbavou není. Řadí se k výbavě doporučené.

Středočeští výherci umělecké soutěže s Markétinou dopravní výchovou

I. kategorie:

1. Matěj Chlapovič – MŠ Březnice

2. Magdaléna Hejtmánková – MŠ Brejličky Kladno

3. Nela Pechalová – MŠ Sluníčko Milovice



II. kategorie:

1. Michaela Balcová – ZŠ Kostomlaty nad Labem

2. Amálie Hrdinková – ZŠ Olbramovice

3. Johana Sůsová – ZŠ Suchodol



III. kategorie:

1. Anděla Ilková – ZŠ Kostomlaty nad Labem

2. Alžběta Lisá – Gymnázium J. S. Machara Brandýs nad Labem

3. Tereza Tanglová – ZŠ Kostomlaty nad Labem

Literární soutěž:

1. Lukáš Jeníček – ZŠ J. J. Ryby Rožmitál pod Třemšínem



Zdroj: Policie ČR