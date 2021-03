Čtvrteční statistická data uvádějí od loňského března, kdy hygienici s evidencí začali, 2463 zemřelých. Jen od středy, za jediný den, jich přibylo 38. A ve středu denní nárůst představoval 28 zesnulých, v úterý 27…

Nejvíc v celé historii statistik

Velmi vysoké počty letošních úmrtí připomínají také čerstvě zveřejněné informace Českého statistického úřadu (ČSÚ) o zemřelých ve Středočeském kraji během ledna – byť v tomto případě nelze vyvozovat bezprostřední souvislost s koronavirovou nákazou. A je třeba brát v úvahu, že v jednotlivých letech množství úmrtí kolísá. Faktem však zůstává, že počty zemřelých byly letos v lednu rekordní, potvrzuje Pavel Hájek z Krajské správy ČSÚ pro Středočeský kraj. „Jednalo o nejvyšší počet zemřelých osob za kalendářní měsíc od roku 1986, odkdy jsou tato data k dispozici,“ konstatoval. Lednový počet úmrtí překonal i počet zemřelých evidovaných loni v listopadu (1796). Není to nicméně zase až takovým překvapením: v prvním měsíci roku bývá celková úmrtnost ve srovnání s podzimem vyšší obecně.

Šest stovek mrtvých „navíc“

Podle dosud dostupných údajů vyčíslili statistici počet lednových úmrtí ve Středočeském kraji na 1845. A pokud připustíme – byť pro truchlící pozůstalé to může znít necitlivě – že každý zesnulý je také číslem, statistické tabulky vypadají neúprosně. Ve srovnání s lednovým průměrem období 2015–2019 zaznamenal ČSÚ nárůst o 47,7 procenta; to představuje 596 osob. Celorepublikový průměr dosahuje rovných 50 procent, avšak mezi kraji jsou výrazné rozdíly. Praha zaznamenala navýšení o 27,5 procenta. Celorepublikově je to nejméně; střední Čechy se ocitly v mezikrajském srovnání na šesté pozici. Naopak nejvyšší hodnotu vykazuje Karlovarský kraj: 117,1 procenta, tedy více než dvojnásobek.

„Z celkového počtu zemřelých ve Středočeském kraji v lednu 2021 bylo podle dosud dostupných údajů 996 mužů a 849 žen,“ konstatoval Hájek. I zvýšení v porovnání se zmiňovaným pětiletým průměrem bylo patrnější u mužů (zemřelo jich více o 55,8 procenta) než u žen (s nárůstem o 39,3 procenta).

Skutečným dnem smutku se ve středních Čechách stalo pondělí 11. ledna se 74 úmrtími. Odstartoval tak druhý lednový týden mezi 11. 1. a 17. 1. se 453 zemřelými, což proti pětiletému průměru představuje nárůst o 59,4 procenta. Ve srovnání s tímto průměrem v lednu nejvíce vzrostl počet úmrtí lidí ve věku mezi 75 a 84 roky: o 65,3 procenta. Nižší nárůsty zaznamenali statistici u věkového intervalu 65–74 let (49 procent) a ve věkové skupině 85+ (47,9 procenta).

Pohřby trpí omezením

Jakkoli podobné uvažování může znít cynicky, zdá se, že aktuální vývoj není „příznivý“ ani pro pohřebnický byznys. Zástupci oslovených pohřebních služeb se shodli, že často se poslední rozloučení odehrává v omezenějším rozsahu, než bývalo zvykem. A není to prý jen kvůli dopadům koronavirové krize či obavám z rozšíření zákazy. Někdy prý i z toho důvodu, že pozůstalí nedokážou rozhodnout, koho z rodiny na obřad nepozvat, aby nepřekročili povolený limit 15 účastníků, a tak volí tichou vzpomínku. S tím, že se snad sejdou k pietní hostině později; ve šťastnějších časech.

Počet zemřelých ve Středočeském kraji během ledna

Rok Úmrtí 2011 1141 2012 1109 2013 1187 2014 1089 2015 1373 2016 1089 2017 1402 2018 1122 2019 1258 2020 1187 2021 1845

Zdroj: Český statistický úřad