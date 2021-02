Dlouhé právní tahanici, která měla začít zahájením jednání soudu v pondělí 1. února, se chce vyhnout vedení Středočeského kraje. Zastupitelé kývli na návrh radních a odhlasovali, že kraj dobrovolně zaplatí 111 milionů korun.

Z podpisu smlouvy se společností RP Mladá ze strany Středočeského kraje. Na snímku hejtmanka Petra Pecková a radní Věslav Michalik (vlevo) a Libor Lesák. | Foto: archiv Krajského úřadu Středočeského kraje

Rozhodli tak poté, co dostali informaci, že kraj čelí žalobě o 150 milionů – slovy právníků je to žaloba o nahrazení projevu vůle – a naději u soudu uspět má jen má jen mizivou: nejspíš by musel tuto částku zaplatit; k tomu pak ještě navíc náklady soudního řízení včetně výdajů protistrany za právní zastoupení. Souhlas s dohodou o zaplacení bez soudu tak vedení kraje vnímá jako úsporu v řádu desítek milionů.