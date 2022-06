Dostavili se i manželé David a Šárka Fejfarovi s tříapůlletými dcerami Rozárkou a Natálkou. „Holky byly jednovaječné. Do Podolí mě odkázala má gynekoložka. Jedna z dcer byla mnohem menší než druhá, a proto jsme sem museli dojíždět na kontroly, aby je hlídali,“ vrátila se ve vzpomínce k době před porodem matka dvojčat.

Než přivedla děti na svět, byla dvakrát hospitalizovaná. Poprvé dostávaly ještě nenarozené dívky kortikoidy, aby se jim dovyvinuly plíce. „Ležela jsem v nemocnici asi přes týden. Pak jsem šla domů. Přibližně po měsíci mne znovu hospitalizovali kvůli vysokému tlaku. Po čtrnácti dnech jsem měla jít na víkend domů. Domluva byla taková, že bych měla rodit ve 34. týdnu. Při preventivní kontrole v pátek mi ale řekli, že musím rodit okamžitě, protože menší dcera měla špatné průtoky a nemuselo by to dopadnout dobře,“ pokračovala Šárka.

Nakonec rodila o měsíc a půl dřív oproti „normě“, ve 33. týdnu. Jedna dcera přitom měla půldruhého kilogramu a druhá dva kilogramy. Po porodu byly obě dívky několik dnů v inkubátoru a jejich máma musela denně dojíždět z Poděbrad. Včetně pozorování trvala tato doba skoro měsíc. „Bylo to pro mě jak fyzicky, tak psychicky docela náročné. Holky to ale dohnaly a dnes jsou zdravé, pořád si spolu hrají a všechno už je v pořádku,“ konstatovala s dojetím Šárka.

Náročná doba (nejen) pro ni pochopitelně neskončila po příchodu děvčat domů. „Po dvou hodinách jsme vstávali. Já jsem chodil na denní do práce ve čtyři ráno. Přes noc jsem pomáhal manželce, aby to zvládala. Pak jsem si to párkrát zkusil i sám. Žena si dala volno a já jsem od rána do večera hlídal. Tehdy jsem si uvědomil, jak jsou ženy nesmírně silné a muži to běžně nevnímají,“ přiznal David. Se Šárkou teď čekají třetího potomka a volba porodnice pro ně byla jasná. Bude to v Česku unikátní podolský ÚPMD, ač u jednoho dítěte by neměly nastat výraznější komplikace.

Svůj příběh nám sdělila také Markéta Síbová, které se loni těsně před Vánocemi narodili tři kluci. „Vzájemně si kradli plodovou vodu a krev. Během 22. týdne mi lékaři řekli, že kvůli tomu budou muset udělat zákrok, který dělali u trojčat poprvé. Doktoři to zvládli, kluci také a vydrželi do 32. týdne,“ vzpomínala Markéta.

První měsíce mateřství byly i pro její rodinu nesmírně náročné. „Většinou jsem spala tak hodinu v kuse, než zase začalo nové kolečko odsávání, krmení a přebalování. Chlapci se budí většinou postupně, což má své výhody i nevýhody,“ dodala matka Petra, Kryštofa a Daniela.