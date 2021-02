/FOTOGALERIE/ Horský vůdce Roman Kozelka ze Slaného, který tráví dvě stě dnů v roce v horách a má jako jediný Středočech potřebnou mezinárodní licenci, přišel nyní se zajímavým nápadem. Zájemcům poskytuje individuální skialpové kurzy a doprovází je po českých horách. Největší zájem je podle něj o jednodenní výlety například na krušnohorský Klínovec.

Zalyžovat si můžete i bez vleku, skialpinismus má svoje neopakovatelné kouzlo. | Foto: archiv Roman Kozelka

Covid opatření, která v těchto dnech ještě přitvrdila, sice omezila pohyb na volném prostranství mimo rodinné příslušníky pouze pro dvě osoby, nicméně i toto lze dodržet. „O víkendu jsem s klienty vyjel na Klínovec a bylo to moc fajn. Vybrali jsme si ale lokalitu, kde nikdo nebyl. Byli jsme tam skutečně sami, šli mimo turistická místa a opravdu si to užili. Byl jsem tam s klienty na jednodenní výlet v sobotu a pak i v neděli. V neděli bylo navíc parádní sluníčko. Takže o to hezčí zážitek,“ potvrzuje horský vůdce.