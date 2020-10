Zásoby roušek i testování zaměstnanců. Domovy pro seniory chrání své obyvatele

Občas je problém dát dohromady směnu. Ne kvůli covidu, ale dalším respiračním onemocněním. Uvedl to Tomáš Cipra, ředitel Centra sociálních a zdravotních služeb města Příbram, které spravuje domov důchodců. „Máme striktní podmínky, pokud někdo trpí respiračním onemocněním, tak není vpuštěn do zařízení. Myslím, že to může být do budoucna velká komplikace, když se kromě covidu rozjíždějí další respirační onemocnění,“ uvedl.

Pokud by to personální situace vyžadovala, mohli by v domově pro seniory vypomoci pracovníci například ze služeb sociální prevence. „Jsme schopni vypomoci si jednotlivými složkami centra,“ zmínil, jak by se dal vyřešit nedostatek personálu v případě potřeby. Naštěstí se neopakuje nedostatek ochranných pomůcek z jara. „V létě, kdy byla pauza mezi vlnami, jsme se zásobili, abychom měli železnou rezervu na několik týdnů,“ vysvětlil Cipra. Situace je podobná i jinde v regionu. „Zatím zvládáme, ale požádali jsme o studenty na výpomoc,“ takové prohlášení zní z Centra pro seniory Mělník uvedla jeho ředitelka Drahomíra Pavlíková. „S nedostatkem personálu zatím problém nemáme. Pokud by ale třeba vypadlo pět lidí, už by to byla komplikace,“ řekla. Ubytovat covidové pacienty by chtěli i majitelé penzionů Přečíst článek › Domov pro seniory případný personální problém chce řešit výpomoci studentů zdravotnických a sociálních oborů středních škol. „De facto je přijímáme, i když je ještě nepotřebuje. Je to proto, aby znali provoz, snažíme se být o krok dopředu, kdyby se cokoliv stalo,“ vysvětlila ředitelka. Obecně je ale ten problém, že studentů těchto oborů příliš není – a v současné situaci je ve zdravotnictví každá ruka dobrá. Některé domovy pro seniory za současné koronavirové situace testují zaměstnance na covid-19 v pravidelných intervalech. Je to i případ Domova seniorů TGM Beroun. „Testujeme každý týden všechny zaměstnance. Nakoupili jsme nové testy, fungují tak, že se vzorek dá do malé zkumavky, nakape se činidlo a po 15 minutách přichází výsledek,“ řekl ředitel zařízení Ondřej Šimon. Z vedení nemocnice, kterou zkoumá policie, odešel zubař Roman Šmucler Přečíst článek › V rámci nouzového stavu má kraj možnost nařídit pracovní povinnost studentům, které může vyslat na výpomoc v oborech, na něž se mladí lidé ve škole připravují. O pomoc se zajišťováním péče o klienty domovů seniorů zatím požádaly dvě organizace. Hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO) ve čtvrtek podepsala nařízení pracovní povinnosti vysílající po jednom studentském pomocníkovi do dvou organizací na Benešovsku. Krajský úřad v pátek dopoledne rozeslal dotazníky organizacím působícím v sociálních službách, aby z odpovědí zjistil, zda potřeba nasazení studentů do péče o seniory nebude masivnější. Odpoledne již úřad evidoval první požadavky. Situace v domovech pro seniory v době koronaviru

- domovy pro seniory se připravují na výpadek pracovníků

- vypomoci mohou studenti zdravotnických a sociálních oborů

- některé domovy pro seniory své zaměstnance pravidelně testují

- ochranných pomůcek je oproti jaru dost, ale některé jsou stále velmi drahé

