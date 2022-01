„Zastupitelstvo Středočeského kraje bude opakovaně svoláno v souladu se zákonem v nejbližším možném termínu: 14. února,“ uvedla hejtmanka. Zdůraznila, že by nikdy nepřipustila, aby plánované rozhodování o důležitých bodech jednání mohlo být zpochybňováno odkazem na formální pochybení.

Občanští demokraté současně oznámili, že již od pondělka se politici z jejich řad naplno věnují práci na nových pozicích, byť do nich mají být zvoleni až za dva týdny. „Byla by škoda zbytečně promarnit 14 dní – jen kvůli chybě úřadu,“ poznamenal Havlíček. Konkrétně je řeč o novém angažmá dvojice zastupitelů za ODS: Karel Bendl se má stát radním pro oblast silniční dopravy a Jarmila Smotlachová je navrhována na jeho dosavadní post v čele výboru zastupitelstva pro životní prostředí a zemědělství.

Středočeský kraj odkládá jednání zastupitelů. Nevyvěsil oznámení

„Jako zastupitel k tomu mám mandát i podporu koaličních zastupitelů,“ konstatoval Bendl. Že to tak je v pořádku, potvrdil v pondělí Deníku opoziční zastupitel Robert Bezděk (ANO) – profesí právník a nyní předseda kontrolního výboru krajského zastupitelstva: „Vítám, že se práce ujme; nic tomu nebrání. Je zastupitelem – a každý zastupitel by se měl věnovat problémům, které vzniknou s výkonem jeho funkce.“ Jeho stranický kolega a předseda zastupitelského klubu ANO Martin Herman poznamenal: „Nicméně právně je to asi tak, jak bych se té funkce ujal třeba já…“ Oba přitom s tím, co obnáší krajského radního, mají osobní zkušenost z minulého volebního období.

Budoucí radní Bendl zdůraznil, že do nové etapy působení na hejtmanství vstupuje nejen s elánem, ale nechybějí mu ani potřebné informace. „Během celého ledna jsem se díky vstřícnosti Martina Kupky seznamoval s chodem odboru dopravy, s chystanými projekty a plány do budoucna,“ konstatoval.

Také on se vyjádřil, že změna termínu jednání krajského zastupitelstva nemůže práci odsunout. „Všechny důležité schůzky jsem logicky odkládal až na dobu po zvolení radním. Změna termínu jednání zastupitelstva ale celou věc mění,“ naznačil, že původní plány se musely pozměnit. „Bohužel si nedovedu představit, že by v tak důležité oblasti, jako je silniční doprava, došlo k dalšímu zdržení. Začnu se tedy věnovat dopravě naplno, bez ohledu na posunutí zastupitelstva,“ uvedl Bendl, jenž v této oblasti plánuje uplatnit i dřívější zkušenosti z resortu životního prostředí.

Pochybení prý nebylo osamocené

Odložení jednání zastupitelů Pecková vysvětlila tím, že když už se stala chyba, bylo třeba zajistit nápravu co nejsprávnějším a současně co nejrychlejším způsobem. „Je pro mě prvořadé, aby veřejnost největšího kraje byla informována řádným způsobem. Proto trvám na tom, aby úřad své pochybení napravil tím, že bude vyhlášen bezchybně nový, co nejrychlejší termín jednání zastupitelstva,“ uvedla v neděli.

„Je otázka, zda zrušit jednání krajského zastupitelstva měla právo; zákon o krajích to výslovně nezmiňuje,“ prohlásil v pondělí opozičník Herman. „Zvolila ale menší zlo,“ ocenil. Netají se však údivem nad nad tím, že se chyba kolem nezveřejnění jednání zastupitelů na úřední desce vůbec mohla stát – dává to do souvislosti s odchody zkušených zaměstnanců z krajského úřadu – a když už přece, že se neřešila dřív. „Nechápu, proč se na to přišlo až na poslední chvíli,“ krčí rameny.

Kritickými slovy nešetří ani Havlíček z koalice vládnoucí kraji. „Jde o fatální pochybení úředníků. Nejsme tady od toho, abychom vyšetřovali, kdo za to může. Je odpovědností ředitele, aby měl procesy na úřadě nastaveny tak, aby k obdobným situacím nedocházelo,“ ukázal prstem na šéfa krajského úřadu Jana Loušku. „Bohužel to není jediná situace, kdy jsme v posledních týdnech s prací úřadu nespokojeni,“ tlumočil stanovisko klubu zastupitelů ODS jeho předseda.

Radní Středočeského kraje pro oblast zdravotnictví Pavel Pavlík (ODS), jenž se v pondělí na základě hlasování zastupitelů měl stát statutárním náměstkem hejtmanky, upozornil, že chyba přišla v tu nejnevhodnější chvíli. „Na jednání se měla uskutečnit dlouho avizovaná změna po rezignaci Martina Kupky. Ta byla plánována tak, aby se co nejméně projevila na správě kraje a odpovědnost za rozpracované projekty plynule přešla na další členy týmu,“ uvedl Pavlík k závažnosti situace.