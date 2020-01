Krajští radní navrhují zastupitelům odsouhlasit, aby byl na krajském webu k dispozici webu i záznam pořízené nahrávky.

Nejde ovšem o to, že by zastupitelé jen řekli něco ve stylu „tak jo“. Formálně je změna náročnější. Je třeba odsouhlasit úpravu jednacího řádu – přičemž již v pondělí 27. ledna by krajští zastupitelé měli hlasovat o tom, že „pořízené audiovizuální a zvukové záznamy, stejně jako písemné stenozáznamy či zápisy o průběhu zasedání,“ budou zveřejňovány prostřednictvím internetu.

Pokud návrh získá potřebnou podporu, objeví se na krajských webových stránkách v sekci Samospráva – zastupitelstvo. Zřejmě již od jarního termínu zasedání, plánovaného na pondělí 20. duben.

Hejtmanka očekává všeobecný souhlas

Po pondělním jednání středočeských radních hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO) poznamenala, že předpokládá, že pro tento návrh kolegové zvednou ruku napříč politickým spektrem.

Deník však již v minulosti zaznamenal i pochybovačné hlasy: existence videozáznamu by prý mohla některé zastupitele inspirovat k tomu, aby s větší náruživostí než dosud kladli důraz na polické deklarace, proklamace, vyjádření a polemiky, jež prý zdržují věcné jednání. Zvlášť když se do nich často promítne napětí na celostátní politické scéně. A co teprve v nadcházejících měsících, kdy se naplno rozjede kampaň před krajskými volbami!

Bude víc rozumu, nebo taškařic?

Hejtmanka, která upozornila, že dosud zájemci mohli na krajském webu sledovat pouze přímý přenos (a bude to tak i během jednání v pondělí příštího týdne, kdy se o změně teprve má hlasovat), připomněla, že novým návrhem chtějí radní vyhovět požadavkům jak z řad občanů kraje, tak i regionálních politiků. Prostě: nově nabídnout příležitost zhlédnout rozpravy volených zástupců kdykoli; podle toho, jak jim to vyhovuje.

Právě takový požadavek přednesl při prozatím posledním jednání krajských zastupitelů Tomáš Havlíček (ODS). „Někdy je to docela zajímavá taškařice,“ prohlásil a vyslovil přání, aby dění v jednacím sále mohli zhlédnout občané nejen v přímém přenosu. Na jeho slova reagoval radní Josef Řihák (ČSSD) hned dvojím nesouhlasem: jednak odmítl výraz „taškařice“, což je podle něj urážkou všech zastupitelů, jednak se postavil oproti Havlíčkovu přání. Řihák konstatoval, že kdo chce jednání vidět, má možnost sledovat je v přímém přenosu.

Havlíček však oponoval: sotvakdo si vezme dovolenou, aby koukal na zasedání krajských zastupitelů. Odkázal tak na fakt, že jednání zpravidla trvají od dopoledne nejméně do večera; někdy se však protáhnou až do pozdní noci. Mimochodem – tahle debata (v níž se vůči pojmu taškařice vymezil i Zdeněk Milata z KSČM) se o posledním listopadovém pondělku odehrávala deset minut před devátou večer, když členové zastupitelstva jednali již od desáté dopolední.

Pořídit i zveřejnit záznam není problém

Zveřejňování obrazových záznamů z jednání zastupitelů je už mnohde samozřejmostí; často i na úrovni města a obcí. Tématem se v minulosti opakovaně zabývaly různé instituce – nejen Úřad pro ochranu osobních údajů, ale třeba i Ústavní soud ČR. Závěr zní, že je sice třeba dodržet určitá pravidla (například nemá být nepřetržitě snímán prostor vyhrazený pro veřejnost a pozornost kamer se má soustřeďovat zejména na řečníky), avšak pořizování záznamů z jednání ani jejich zveřejňování vlastně nic nebrání.