Někomu nicméně může na penzijním připojištění přibýt ještě víc, a to prostřednictvím takzvané cafeterie benefitů. Jde o body získávané při různých příležitostech (například jako prémii za očkování či účast na preventivních programech), které při nákupech u smluvních partnerů mají hodnotu peněz. A to peněz, které se nedaní; tedy čistý příjem, upozorňuje předseda podnikové rady odborů Jaroslav Povšík. Připomněl, že snahou je dosáhnout toho, aby získané body nepropadly, pokud je zaměstnanec nevyužije jinak – body s končící platností by mohly být automaticky převáděny třeba právě na penzijní spoření. Doba jejich platnosti se navíc nyní prodlužuje o rok – a možnosti jejich využití nově rozšiřuje modul vzdělávání. Nejedná se přitom o malé částky. Jen za očkování proti covidu získali Škodováci dva tisíce bodů, což odpovídá shodné hodnotě v korunách; dva tisíce také dostali v rámci kolektivního vyjednávání.

Výdaje se lidem nezvýší

Odborářský týdeník dále připomněl fakt, že i přes všeobecný nárůst cen se podařilo vyjednat, že žádné služby pro zaměstnance nebudou zdraženy. Včetně stravování – navzdory tomu, že právě v této oblasti je nárůst nákladů citelný. Stanovené množství čerpání iontových nápojů zdarma sice zůstává na limitu půl litru na zaměstnance a den, po tři měsíce v roce, v teplém období od června do srpna, se však zdvojnásobí na celý litr. Zvýší se také hodnoty kuponů, které odbory svým členům nabízejí na masáže a saunu v partnerských provozovnách. Ty saunovací jsou nyní hodnotnější o 10 Kč, tedy za 55 korun, a příplatek na kupony pro masáže v hodnotě 75 korun se zvýšil o 15 Kč – přičemž cena, kterou za kupon odboráři zaplatí, zůstává stejná: 20 Kč. Nemění se ani limity nákupu na osobu: od každého z kuponů po 20 kusech.

Důraz i na dobu volna

V rámci kolektivního vyjednávání již bylo také dosaženo dohody o rozvržení pracovní doby pro rok 2022. Jde nejen o termín hromadné dovolené či dojednání volna, jež lidem pracujícím v provozech, kde je to možné, umožní spojit si státem uznaný svátek s víkendem (ve firmě se tyto dny označují jako brückentagen). Jedná se například také o plánované náběhy a výběhy výroby na začátku roku a v jeho závěru. Například nyní se po pauze ve vánočním období výroba naplno rozjede až po 10. lednu – a řada zaměstnanců tak na základě dojednaných dohod zatím zůstává doma pro překážku v práci na straně zaměstnavatele s náhradou 80 procent mzdy. Protože se započítávají i odměny, podle Povšíkových slov příjem odpovídá průměrnému dennímu výdělku. Shodná náhrada se má v příštím týdnu vztahovat i na zrušené noční směny.