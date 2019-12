Co přinese rok 2020: Levnější pivo, dražší cigarety a účtenky pro všechny

Nadcházející rok bude opět ve znamení velkých změn pro podnikatele i občany. Co nás čeká? Na co se připravit? Ode dneška až do začátku ledna pro vás Deník připravil přehledný seriál hlavních legislativních změn „Průvodce 2020“.

Pivo jako český národní nápoj - Ilustrační foto | Foto: Shutterstock