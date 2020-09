Zvědavce zvou k návštěvě solární elektrárny

Na zvědavce, kteří se chtějí podívat, jak funguje získávání elektřiny ze slunce a jak to v takových zařízeních chodí, čekají v úterý dvě rozlehlé fotovoltaické elektrárny ve středních Čechách účastnící se kampaně pořádané Solární asociací – dnů otevřených dveří slunečních elektráren. Přijít se podívat mohou zájemci od deváté dopolední – přičemž FVE Vepřek u Nové Vsi na Mělnicku bude mít otevřeno do 14.30 a FVE Southpoint ve Všechromech u Strančic až do 17. hodiny.

Solární elektrárna. Ilustrační snímek. | Foto: archiv Deníku