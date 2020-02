Z dopisu adresovanému středočeskému hejtmanství plyne, že Čínskou lidovou republiku trápí nedostatek zdravotnického materiálu. „Při zvládání epidemie a zabránění rozšíření infekce se potýkáme s obrovskou spotřebou lékařských a ochranných předmětů,“ uvádí zpráva z Číny.

Reakcí středočeských radních se stalo rozhodnutí okamžitě uvolnit ve prospěch partnerské provincie částku sto tisíc korun. „Finanční prostředky budou poskytnuty formou daru – a jsou určeny na zajištění základních životních potřeb obyvatelstva postiženého mimořádnou událostí,“ uvedla hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO).

Připomněla, že jednat je možné i o případné další pomoci – přičemž dokonce nevyloučila, že by Středočeši mohli odcestovat do Číny pomáhat (případně by tam mohlo být posláno potřebné konkrétní vybavení). Napovídá tomu alespoň její další vyjádření: „V případě dalších požadavků ze strany postižených regionů jsme připraveni zapojit v rámci humanitární pomoci vyčleněné síly a prostředky integrovaného záchranného systému.“

Odkázala v té souvislosti na vládní nařízení z roku 2000, podle něhož mohou poskytnout do zahraničí humanitární pomoc k uspokojování základních životních potřeb obyvatelstva a k obnově území postiženého mimořádnou událostí i orgány územních samosprávných celků.

Partnerství Středočeského kraje s provincií S’-čchuan mé hluboké kořeny. Prohlášení o spolupráci podepsal v tamější metropoli Čcheng-tu někdejší hejtman Petr Bendl (ODS) společně s tehdejším guvernérem čínské provincie Zhangem Zhongweiem (CPC) již 25. května 2005.