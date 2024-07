Co přinášejí nové vyhlášky?

Jednotné řízení: Nový stavební zákon zavádí jediné řízení, ve kterém se stavba umístí i povolí. To znamená, že stavebníci už nebudou muset absolvovat separátní územní a stavební řízení. Pevné lhůty: Zákon stanovuje pevné lhůty pro vydání rozhodnutí: 30 dnů pro jednoduché stavby a 60 dnů pro ostatní. Online podání: Stavební povolení lze nově získat online v Portálu stavebníka. Nové prováděcí předpisy: Spolu se zákonem nabyly účinnosti i související prováděcí předpisy, včetně šesti vyhlášek s požadavky na výstavbu. Jednotné environmentální stanovisko: Nahrazuje dosavadních devět stanovisek dle různých zákonů.

Zjednodušení požadavků: Vyhlášky snižují nároky na parkovací místa, osvětlení a u některých staveb (např. rodinných rekreačních) se ruší požadavek na dodržování výšky.

Vymezení správních obvodů: Nová vyhláška určuje, ve kterých obcích se nacházejí stavební úřady a vymezuje jejich správní obvody.

Rozšíření okruhu staveb bez nutnosti posouzení:

Do kategorie staveb, které nepotřebují posouzení stavebním úřadem, nově spadají drobné stavby do 40 m2, některé stavby obnovitelných zdrojů energie, výměna vedení a sítí, přípojky do 25 m a další. "Zjednodušením bude i zrušení povolení u napojení pozemku na pozemní komunikaci a technickou infrastrukturu," zdůrazňuje Jakub Gleta z BO! Development.

Přechodné období:

Stavební řízení zahájená před 1. červencem se budou dořešovat podle dosavadních pravidel. Stavebníci, kteří rozpracovali projektovou dokumentaci do konce června 2024, ji mohou do 3 let podt a schválit podle starých předpisů.

Příprava stavebních úřadů:

Ministerstvo čelí kritice kvůli zpožděnému spouštění Portálu stavebníka a nedostatečné přípravě úřadů. Školení se zúčastnilo jen 390 z celkem 800 úřadů. Podle Bartoše "bude trvat několik týdnů a možná měsíců, než si vše sedne."

Nárůst poplatků:

U některých staveb se zvyšují poplatky. Například u studní se poplatek zvedne z 300 Kč na 10 000 Kč. Bartoš argumentuje, že k tomuto kroku došlo už za jeho předchůdkyně Kláry Dostálové (ANO).

Osobní návštěva úřadu:

Stavebníci nově nemusí nutně chodit na úřad. Žádost a veškeré podklady lze podat online v Portálu stavebníka.

Očekávání od Portálu stavebníka:

Portál by měl usnadnit a zrychlit stavební řízení. Stavebníci v něm budou moci podat žádosti, nahrávat dokumentaci, sledovat stav řízení a komunikovat s úřady. Portál by měl být intuitivní a uživatelsky přívětivý.