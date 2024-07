S následky řádění plamenů ze soboty 6. července se stále potýká státní podnik Povodí Vltavy, který spravuje plavební komoru Hořín na Mělnicku. Do doby, než se podaří odstranit následky požáru rozvodů elektroinstalace, funguje dvojice zdejších komor s omezeními, jež provozovatel charakterizuje jako „záložní provozní režim“. Zdejší zdymadlo je významné nejenom pro rekreační plavidla a výletní lodě, ale také pro ty nákladní – včetně dopravy materiálu a vybavení pro stavbu Dvoreckého mostu v Praze.

Například na středu 17. července je ohlášen obousměrný provoz v obou komorách, a to zhruba mezi 10. a 15. hodinou. V pondělí byla plánována provozní doba o dvě hodiny kratší – až od poledne – a s možností proplavení jednou komorou v každém směru. Stále také platí, že kvůli koordinaci provozu je třeba o proplavování hořínskou plavební komorou žádat na centrálním vodohospodářském dispečinku Povodí Vltavy (s možností kontaktu prostřednictvím e-mailové adresy dispecink@pvl.cz i na telefonním čísle 724 067 719).

Požár v bezobslužné strojovně historické budovy (zrekonstruované v rámci rozsáhlé opravy celého vodního díla v letech 2019–2021), který 6. července vypukl po čtvrt na pět ráno, nahlásila hasičům elektronická požární signalizace. Plameny, jež zachvátily rozvody elektroinstalace, se podařilo poměrně rychle uhasit; nerozšířily se tedy do dalších podlaží. Přesto vznikla vyšší škoda a zařízení zůstalo dočasně vyřazeno z provozu. Mluvčí Povodí Vltavy Hugo Roldán Deník informoval, že fungování technologie poškozené ohněm se v „záložním“ režimu podařilo obnovit 10. července. Nejprve se zprovozněním větší z obou zdejších komor; až poté následovala alespoň provizorní oprava ovládacích prvků i pro menší komoru.

Neplánované změny se nevyhnuly ani plavební komoře Kamýk nad Vltavou na Příbramsku. Zde si porucha spojky pohybovacího mechanismu dolních vrat vynutila omezení provozu na čtyři proplavovací cykly za den. Tak to alespoň platí od soboty 13. července do středy 17. Od čtvrtka 18. července bude kvůli opravě poškozené části mechanismu provoz na týden přerušen úplně. Od 26. července, tedy posledního pátku v tomto měsíci, už by pak kamýcká plavební komora měla fungovat bez omezení: v obvyklém režimu.

Dočasně je mimo provoz také zařízení v Praze, připomíná Povodí Vltavy. Zde se jedná o plavební komoru Mánes u Slovanského ostrova, která je součástí komplexu smíchovského zdymadla.