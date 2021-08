Alternativní medicína je u nás disciplínou, která částečně nese punc mixu lidového léčitelství, kořenářství a vědecky nepodepřeného experimentování. Kromě praktiků bez medicínského vzdělání se jí dnes věnuje i řada lékařů. V posledních měsících v jejich ordinacích přicházela na přetřes častěji, než v minulosti.

„V posledním roce byl velký zájem o preventivní postupy. Mluvíme hlavně o cíleném posílení imunity nebo léčba následků onemocnění covid-19, velký zájem byl o program léčby postcovidového syndromu, který na naší klinice nabízíme,“ potvrzuje lékař Rodion Schwarz, který ve středočeských Velkých Přílepech provozuje ordinaci praktického lékaře a zároveň kombinuje i některé přístupy tradiční čínské medicíny.

Pandemie a lockdowny, které poslaly tisíce lidí ze zaměstnání domů, je zároveň přiměly přehodnotit životní hodnoty a zájem o současný zdravotní stav zvýšily. Alternativní medicína je pro restart ve „starání se o sebe“ ideální. „Pracuje s člověkem jako celkem - s jeho tělem, duchem i myslí,“ vysvětluje Schwarz.

Zájem o alternativu by mohl stoupat

Alternativní medicína ostatně nebyla Čechům cizí ani před lety. V roce 2014 uveřejnila agentura STEM/MARK průzkum, ze kterého vyplynulo, že 85 procent respondentů by uvítalo, kdyby byly alternativní metody zahrnuty ke klasické léčbě a propláceny pojišťovnou. Čtyřicet procent dotázaných přiznalo zkušenosti s homeopatií a využíváním bylinek. Lidí, kteří absolvovali akupunkturu, psychotroniku nebo aromaterapii a další disciplíny, byla už jen pětina až desetina.

Léčitelé očekávají, že zájem o alternativu by mohl nadále stoupat a následovat tak světový trend. „Podíváme-li se do zahraničí, vidíme vysoký zájem o metody alternativní medicíny, které v Evropě dosahují více než sta milionů uživatelů,“ říká Tomáš Pfeiffer, biotronik a šéf Institutu pro Tradiční, komplementární a integrativní medicínu (TCIM). Zároveň připouští, že se na jejich obor dívá část společnosti a především lékaři skeptičtěji, než je tomu v zahraničí.

„Všude existuje určité napětí mezi obory medicíny a alternativními, ale myslím si, že v mnoha místech má pacient přístup k holistické léčbě daleko lepší pozici,“ myslí si Pfeiffer. Zlepšit její status by mohlo pomoci zařazení do studijních plánů lékařských fakult, jako je tomu v zahraničí. Kurzy TCIM nabízí například veřejná anglická Teeside University nebo Warnborough College v Canterbury.

Vztah lékařů k alternativním postupům se liší podle závažnosti diagnózy. Léčit kašel nejprve lipovým čajem než nasazením antibiotik posvětí asi každý lékař, jinde je ale alternativa nežádoucí. „Západní medicína je vynikající svou urgentní medicínou. Určitě bych nedával jehličky pacientovi s podezřením na zánět slepého střeva,“ říká lékař Rodion Schwarz.

Kombinace se nevylučuje

Akutní chirurgie nebo ošetření traumat se bez klasické medicíny neobejde. Naopak osvědčit se může například tradiční čínská medicína v případě chronických, vleklých onemocnění. „Výborné výsledky máme například u chronických zánětů dutin, u problémů s trávením, chronických bolestí po pásovém oparu, psychosomatických obtíží, autoimunitního zánětu štítné žlázy v počátečních stádiích, u kožních problémů,“ vyjmenovává lékař.

Kombinovat alternativní i klasickou západní (tzv. alopatickou) léčbu se podle Schwarze nevylučuje. Naopak je to prospěšné. „Máme k dispozici dvojnásobný arzenál léčebných možností. A v tom je velká síla. Nejen že “dáváme bylinky a pícháme jehličky” ale my si to, že to funguje, ověříme i v krvi či ultrazvukem. Důkazy účinnosti léčby jsou pak nezvratné,“ doplňuje Schwarz.

Ovšem i v případě tzv. alternativní medicíny existují varovné vykřičníky. Především, pokud jde o onkologické diagnózy, kde lékaři prostor pro alternativu žádnou nevidí. A upozorňují na to předem. „Za celou historii kliniky neexistuje jediný pacient, kterého by z onkologického onemocnění vyléčila zázračná alternativní medicína,“ varuje například své pacienty Klinika dětské hematologie a onkologie 2.LF UK a FN Motol.