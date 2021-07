Je to jen pár týdnů, co byl ve Spojených státech povolen nový lék proti Alzheimerově chorobě Aduhelm. Jeho schválení vyvolalo v zemi vlnu naděje i skepticismu a kritiky.

„Chtějí vědět, jestli je pro ně nový lék vhodný,“ popsala pro americkou agenturu AP lékařka z výzkumného ústavu Banner Sun v Arizoně Alireza Atriová jeden z dlouhé řady telefonátů. Stejně jako její kolegové nemá Atriová na otázky jasné odpovědi. „Není to o jednoduchém ano, nebo ne,“ pokračovala neuroložka.

A nejspíš ještě nějakou chvíli to ani nebude. Lékaři po celých Státech nyní řeší, kdo by měl Aduhelm dostat. V čem je problém? Lék totiž v nejlepším případě jen okrajově zpomaluje smrtelné onemocnění. I starší medikamenty dokázaly pouze dočasně zmírnit příznaky, jakými jsou problémy s pamětí, nespavost a deprese.

Zatímco některé kliniky již lék začaly podávat, mnoho amerických poskytovatelů zdravotní péče tvrdí, že bude trvat ještě týdny až měsíce, než bude vše řádně připraveno. Zdravotní pojišťovny - včetně největšího plátce účtů za tento lék Medicare - stále neurčily, kterým pacientům bude léčba, jež by mohla stát přes 50 tisíc dolarů ročně, tedy něco přes milion korun, hrazena. Lékaři se obávají, že dlouhé čekání a emoce ovlivní rozhodnutí pacientů a rodin při hledání léčby. „Lidé jsou zoufalí. Ta nemoc je opravdu hrozná,“ podotkl pro AP lékař Michael Greicius ze Stanfordské univerzity.

Pacienti lék chtějí, navzdory rizikům

Karlu Newkirkovi je 80 let, žije v Sarasotě na Floridě, Alzheimera má v rané fázi. Doufá, že Aduhelm bude již brzy moci začít užívat. „Nevidím žádné další možnosti, které by stálo za to vyzkoušet. Je to jediná hvězda na obloze,“ uvedl pro agenturu.

Newkirkův lékař potvrzuje, že je vhodným kandidátem. Zatím je technologický konzultant v důchodu stále natolik fit, aby se svými vnoučaty mohl jezdit na horských dráhách v nedalekých Busch Gardens. Již ale bojuje se ztrátou krátkodobé paměti. Chce vyzkoušet Aduhelm, i když si je vědom limitů nového léku.

Čtyřiapadesátiletá Michele Hallová z Bradentonu na Floridě také do novinky vkládá své naděje. Bývalá vládní právnička musela opustit práci poté, co již nezvládala pro ni kdysi jednoduché úkoly: pravopis, projevy na veřejnosti a zapamatování si nových termínů. Loni v listopadu jí lékaři na klinice Mayo diagnostikovali raného Alzheimera. „Je to pro mne první malý záblesk naděje, že získám ještě nějaký čas pro svého manžela i naše děti,“ řekla.

Nejistý výsledek

Aduhelm, který vyvinula společnost Biogen, je první lék na Alzheimerovu chorobu po téměř 20 letech. Jeho schválení Úřadem pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) na začátku června vyvolalo rychlou reakci odezvu mnoha odborníků, kteří varovali, že jeho předpokládaný přínos závisí na nedostatečných datech.

Aduhelm není schopen zvrátit mentální úpadek. Zpomalit ho dokázal pouze v jedné studii, která navíc byla poznamenána obtížně interpretovatelnými výsledky. Data byla tak neurčitá, že FDA nakonec udělil pouze podmínečné schválení, a to raději na základě jiné vlastnosti léku: jeho schopnosti zbavit mozek pacienta s ranou formou choroby škodlivých shluků. Schválení FDA se ale neomezuje pouze na rané pacienty. Kdokoli s Alzheimerovou chorobou může předepsaný lék dostat. Podle odborníků by ale měl být využit především pro pacienty se ranou diagnózou.

„Nechceme, aby lidé odváděli své otce a matky z pečovatelských domů, jen aby podstoupili tuto léčbu,“ uvedl Babak Tousi, geriatr z Clevelandské kliniky, který byl poradcem společnosti Biogen při vývoji léku a jenž pomáhá provozu jednoho z testovacích míst pro výběr kandidátů pro Aduhelm.

Michael Greicius ze Stanfordu, neurolog a specialista na Alzheimerovu chorobu, zatím předepisování Aduhelmu neplánuje. „Nemyslím si, že existuje dostatek důkazů o tom, že to funguje, ale existuje spousta důkazů, že to může pacientům ublížit.“ Podle něho nejbližší nemocného musí pochopit, že současné léky, včetně Aduhelmu, nevrátí nikoho zpět do stavu před propuknutím nemoci.

Aduhelm, kromě řady vedlejších nákladů, mezi něž například patří nutné snímkování mozku v ceně kolem deseti tisíc dolarů za rok, a několika vedlejších účinků, mezi něž mimo jiné patří opadávající otoky mozku, může mít i jeden finančně-etický vícenáklad. „Mohlo by se totiž ukázat, že ve skutečnosti zvyšuje jen zátěž pro pečovatele, pokud nemoc pouze trochu zpomaluje,“ uvedla lékařka Suzanne Schindlerová z Washingtonské univerzity v St. Louis. „Myslím, že to bude pro opravdu mnoho lidí zcela zbytečné zklamání,“ dodala pro agenturu.