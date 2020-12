Cílem bylo ověřit spolehlivost antigenních (AG) testů na koronavirus ve screeningovém režimu a porovnat je s PCR testy. Druhým cílem bylo stanovit a ověřit nasazení různých týmů na provádění těchto testů včetně určení nákladovosti.

Jak řekl poradce premiéra pro otázky zdravotnictví Roman Prymula, antigenní testy sice vykazují nižší přesnost, ale jejich výhodou je, že na rozdíl od klasických PCR testů zachytí pouze infekční viry ve vzorku a umí tedy odhalit infekční jedince, kteří mohou představovat riziko pro své okolí. „Ano, jsou méně citlivé, ale jejich spolehlivost je možné zvýšit díky opakování,“ řekl Prymula.

Výsledky? Velmi slušné

V rámci zmíněné studie bylo v Nemocnici v Karviné-Ráji a na mobilním odběrovém místě v OKD, odebráno zhruba 1300 vzorků formou PCR i antigenních testů.

„Pokud se antigenní testy porovnávají testem specificity (funkčnosti), jsou výsledky velmi slušné. Při porovnávacích testech je ale zásadní, jakou metodu použijeme. Když se vyberou kvalitní antigenní testy, jsou vhodné pro plošné a rychle testování,“ uvedla Hana Zelená, vedoucí oddělení virologie Státního zdravotního ústavu v Ostravě.

Roman Prymula dodal, že antigenní testy dnes nabízejí desítky výrobců. „Vybereme jich několik podle různých parametrů, ovšem rozhodující bude jejich kvalita. Budeme chtít ty, které se blíží citlivostí k 95 procentům,“ řekl poradce premiéra.

Podle autorů studie jsou AG testy vhodné pro mobilní testování, například v domovech pro seniory, pro záchranáře, kteří mohou při práci přijít do styku s covidovými pacienty, na sportovištích či ve velkých podnicích.

Než samotestování, které se zprvu propagovalo například v domovech pro seniory, hovoří studie spíše pro standardní mobilní a zkušené týmy.

„Pokud by chtělo nějaké sociální zařízení opakovaně testovat vlastními silami, muselo by vyčlenit tři čtyři zaměstnance, kteří by opakovaně testovali a nemohli by dělat svoji práci, což by mohlo komplikovat chod onoho zařízení,“ uvedl Miroslav Homza, náměstek pro léčebnou péči Nemocnice Karviná-Ráj.

Využití ve sportu

Informace přivítal předseda Národní sportovní agentury Milan Hnilička, který řekl, že využití antigenních testů je pro sportovní resort revoluční záležitostí. „Nemožností sportovat dnes nejvíce trpí mládež. Sportovní organizace jsou připraveny dodržovat jakákoli pravidla, jen aby se umožnilo pustit děti a mládež na sportoviště,“ řekl Hnilička.

Premiér Andrej Babiš na tiskové konferenci řekl, že Česko připravuje dobrovolné testování vybraných skupin, v první fázi učitelů. Před Vánoci chce testy hrazené z veřejného zdravotního pojištění nabídnout i dalším zájemcům.