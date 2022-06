Má to smysl u Temelína a Dukovan

Státní úřad pro jadernou bezpečnost publikoval na Twitteru jasné stanovisko: Jodové tablety v současné situaci nepotřebujete. Užívají se v případě rizika, že se v ovzduší objeví významně zvýšená koncentrace radioaktivního jodu. Ten je součástí radioaktivního mraku uvolněného z havarovaného jaderného reaktoru – pro jednoduchost třeba jaderné elektrárny. Proto jsou tabletami se stabilním jodem vybaveni obyvatelé „zón havarijního plánování“ v nejbližším okolí jaderných elektráren. „U nás jsou tablety distribuovány v Temelíně do třináctikilometrové oblasti od jaderné elektrárny a v Dukovanech do dvacetikilometrové vzdálenosti. I když se jedná o skoro hypotetickou záležitost, jsou vydávány pro prevenci v případě situace velkého úniku paliva. V ten moment by skutečně pomohly,“ potvrzuje šéfka úřadu Dana Drábová.

S cukrovkou pomohou běžné rostliny. Málokdo to však ví

Odborníci na jadernou bezpečnost také vysvětlili, jak jodové tablety fungují. Jod se v lidském těle hromadí ve štítné žláze. Pokud se tablety užijí ve správný okamžik, štítná žláza se zasytí stabilním jodem a vdechovaný radioaktivní jod se do ní nedostane. Je tedy úplně zbytečné tablety užívat ve chvíli, kdy radioaktivní jod v ovzduší není. Tablety jodu navíc nejsou univerzálním „protijedem“ proti ionizujícímu záření. Chrání jen štítnou žlázu, aby nepřijímala radiojod z ovzduší.

Jak jod bezpečně doplnit?

Doporučená denní dávka jodu je 150 mikrogramů a není vhodné ji překračovat. Jod je zastoupen v mnoha potravinách, které běžně konzumujeme: v rybách, mořských plodech a mořských řasách, také v mase a mléce volně chovaného skotu. Přidává se do kuchyňské soli, 5–10 g takto upravené soli by mělo stačit na pokrytí denní potřeby jodu.

Neohrožujte svou štítnou žlázu!

Doporučení, kdy nasadit jodové tablety, a jejich dávkování lidem v zasažených oblastech řídí centrálně odborná autorita. Pro ostatní je preventivní užívání bez doporučení státní autority nebo lékaře nebezpečné. „Preventivní ochrana jodem v obavě před radiací je rizikem hlavně pro děti a nenarozená miminka. Nežádoucí účinky mohou ohrozit také lidi s poruchou štítné žlázy a ty, kdo by používali jodid draselný opakovaně a užili by dávky vyšší než doporučené,“ vysvětluje lékárnice Kamila Horníčková. Nadbytek jodu může vést k patologicky zvýšené činnosti štítné žlázy neboli hypertyreóze. Ta se projevuje teplou opocenou kůží, vypadáváním vlasů, zvýšenou únavností, hubnutím, třesem, neklidem, úzkostí a poruchami činnosti srdce.

Duševních nemocí u dětí přibývá. Včasný zásah může odvrátit katastrofu

Jod je v těle důležitý pro správnou tvorbu hormonů štítné žlázy. Jedním z důvodů poruchy funkce štítné žlázy může být právě jeho nedostatek. V tomto případě lékař předepíše jodové tablety na recept. Ve volném prodeji si jod obvykle kupují těhotné a kojící ženy, na doporučení lékaře pak lidé s hypofunkcí štítné žlázy či jeho mírným nedostatkem.

Jod v krvi se netestuje

A jak zjistit, jestli máme v organismu jodu dostatek? „Hladina jodu v krvi se nevyšetřuje. Protože je jod součástí hormonů štítné žlázy, její funkce se posuzuje podle hladiny těchto hormonů a také hormonu hypofýzy thyreotropinu – TSH, který činnost štítné žlázy řídí,“ vysvětluje profesor Jaroslav Racek z Ústav klinické biochemie a hematologie Fakultní nemocnice v Plzni, který je také odborným garantem stránek Labtestsonline.cz. „Zda je jodu v organismu dostatek, se dá zjistit podle jeho vylučování močí – to je při nedostatku jodu výrazně snížené. Metoda je však pracná a zdlouhavá, a pokud vím, je zavedena jen v Endokrinologickém ústavu, a ani tam ji neužívají běžně,“ dodává odborník.