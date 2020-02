Kampaň Suchej únor se do povědomí Čechů dostala rychle. Pro někoho motivace vyřadit na měsíc alkohol ze svého života, pro jiného zásah do osobní svobody. „Na alkoholu bohužel pořád lpíme víc, než bychom měli,“ říká vedoucí Národní linky pro odvykání Kristýna Fišerová.

Kristýna Fišerová | Foto: archiv Kristýny Fišerové

Čím si vysvětlujete, že se v Česku pořád tolik pije?

Je to určitě věc kultury. Jako národ máme pivo a jsme na něj hrdí. Stačí si vzpomenout na takový ten zvyk dát si v neděli k obědu pivo. Vnímáme to jako něco normálního, což si myslím, že je ten problém. I děti se už v hodně nízkém věku setkávají s alkoholem. Rodič pošle dítě se džbánkem do hospody, ať mu přinese pivo. A hospodský s tím nemá problém. Pro spoustu lidí je opravdu normální pít. A ještě k tomu přidejte ony bájné „léčivé účinky“ – říká se, že na rýmu platí panák, že Becherovka léčí… To jsou všechno důvody, proč pijeme tolik.