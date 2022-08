Ukončit nechtěná těhotenství se ženy snažily od počátku dějin. Středověké tresty zahrnovaly zahrabání zaživa, probodnutí srdce kůlem či lámání v kole. V polovině 19. století za to v českých zemích hrozil těžký žalář. Kromě trestu ale řada žen nelegální potrat ani nepřežila. Andělíčkářky například klientkám vstřikovaly do dělohy lysoform, čistící prostředek k úklidu podlah. Cílem bylo vyvolat zánět, který by plod vypudil.