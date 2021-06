Co o člověku prozradí jeho vlasy?

Jako tricholog se na ně dívám celostně. Na první pohled nám můžou prozradit, jak o ně člověk pečuje a jak s nimi zachází. Když vidím hodně suché vlasy, tuším, že došlo k jejich zničení chemickými zásahy. Dehydratace zase může být následkem stavu vlasové pokožky, odkud vyrůstají. Spousta lidí si neuvědomuje, jak důležitou roli hrají vlasové cibulky, do kterých přichází výživa z krevního řečiště. Odtud se odvíjí jejich celkový stav.

V jakém stavu máme vlasy teď, po mnohaměsíčním lockdownu, kdy byla kadeřnictví zavřená?

Tohle období poznamenalo klienty, kadeřníky i trichology. Nejenže jsme nemohli pracovat tak, jak jsme chtěli, ale uzávěra ovlivnila samozřejmě i péči o vlasy a vlasovou pokožku obecně. Pořád se na nás valí z různých stran reklama a nejrůznější tipy, někdy jsou ale bohužel informace klamné. Je pak na nás, vlasových specialistech, vysvětlovat lidem, že mýty, které slyší, nejsou pravdivé. Každý produkt si chce získat zákazníka a média jsou mocná, proto vždy radím, ať každý raději vyhledá profesionála v oboru, v tomto případě vlasového specialistu, trichologa.

Jak mi pomůže tricholog?

Trichlog může pomoci zlepšit stav vašich vlasů a vlasové pokožky tím, že stanoví správnou diagnózu. Tu určí na základě konzultace a trichologického vyšetření pomocí trichologické mikrokamery a poté je začne léčit.

Co je při vyšetření důležité?

Je potřeba znát historii vlasů, tedy co všechno se s nimi dělo minimálně před půl rokem. Důležité je vědět příčinu problému a pak hledat řešení. Na trichologickém vyšetření se také ptáme klienta na zdravotní stav, zda u něj proběhlo nějaké oslabení organismu, jestli byl na operaci, je nemocný, zda užívá léky nebo v jakém je psychické rozpoložení. Zjišťujeme také genetickou zátěž v přímé linii. Díváme se i na situace, které se odehrály před deseti patnácti lety. Rovněž stres hraje velmi důležitou roli. Pak je zásadní, jaké používá klient produkty a jak celkově o vlasy pečuje, a to nejen zvnějšku, ale i vnitřně, tedy jak se stravuje a zda dodržuje pitný režim. Od toho všeho se odrážíme při konzultaci na trichologickém vyšetření.

S jakými problémy za vámi nejčastěji lidé přicházejí?

Do našeho Vlasového wellness centra v Uherském Hradišti přicházejí lidé, kteří chtějí zlepšit nebo alespoň udržet kvalitu svých vlasů a vlasové pokožky. Chodí s různými problémy, ať už je to nadměrné padání, alopecie areata nebo alopecie všech druhů, seboroická dermatitida, psoriáza (lupénka), růžovka, nebo také ekzematická pokožka, zánětlivé projevy či lupy. Každý problém je individuální a má také individuální průběh. Nejprve stanovíme diagnózu, proběhne konzultace a vlasy zkoumáme. Na základě toho stanovíme způsob léčení. U nás provádíme ošetření organickou rašelinou, do které přimícháváme různé produkty a tonika. Rašelina má příznivý vliv na vlasovou pokožku a stav vlasových cibulek a je hlavně protizánětlivá, prokrvuje a hydratuje, což je velmi důležité pro stimulaci kolagenu, který se časem vytrácí. Nejdůležitějším faktorem je, aby byla kůže vždy čistá, hydratovaná a měla dostatečnou výživu pro správný růst vlasů.

Vlas je v podstatě mrtvá tkáň. Nejsou pak zbytečné ty desítky produktů, které slibují krásnou kštici, když její kvalitu výrazně ovlivnit nedokážou?

Ano, v dnešní době vidíme spoustu reklam, ať už v televizi, na internetu, nebo na sociálních sítích, které nabízejí produkty slibující krásné zdravé vlasy. Člověk má potřebu je nakupovat a je ochoten utratit spoustu peněz za další a další. Pokud ale nemáte dostatečné informace o vašem problému a nedokážete si odvodit jeho příčinu, máte pak pocit, že nic nezabírá. V koupelně vám leží tolik šamponů, kondicionérů a tonik, že jsou vlasy a vlasová pokožka tak zmatené, že ani nevědí, co mají dělat. Pak se zbytečně dostáváte do stresu už jen z toho, že se s nimi nemůžete „domluvit“ a nic na ně nezabírá. Proto je důležité vždy vyhledat odborníka, aby vám poradil, jaké produkty jsou právě na vaše vlasy vhodné.

Je důležité péči pravidelně měnit?

Tak jako naše pleť, tak i vlasy a vlasová pokožka se neustále mění. Roli hraje jejich stav, ale třeba i roční období či psychické rozpoložení. Je důležité se na ně dívat tak, aby dostaly zrovna to, co v danou chvíli potřebují. Pokud jsou suché, je důležité zapracovat na pitném režimu a na výživě vlasové pokožky jak vnějším, tak vnitřním způsobem.

Co vlasy nejvíc negativně ovlivňuje?

Jednoznačně bych řekla stres, oslabený organismus, prodělané nemoci, operace, léky, které člověk užívá, ale také genetika.

Jak velkou roli hraje právě genetika?

Může mít velký vliv, například na barvu a strukturu. Někdy se také může zdát, že právě padání, řídnutí a ubývání mohou mít genetickou příčinu, ale úplně pravda není. Nejvíce vlasy ovlivňuje životní styl, psychika, léky, zdravotní stav, ale i to, jak s nimi celý život zacházíme a co na ně během něj působí. To je opravdu zásadní. Spousta věcí může být také psychosomatických. Zkrátka genetika nemůže za všechno, co bychom na ni chtěli svést.

Dokázala byste říct, jaký je nejčastější nešvar při péči o vlasy?

Tohle je hodně specifické a opravdu u každého individuální. Ale nejčastější chybou je to, že lidé mají při jakémkoli problému strach si vlasy umývat nebo foukat. Mají třeba lupy a klidně jdou spát s mokrou hlavou. A to je špatně.

Jana Kramářová



Pochází z Ukrajiny, do Česka se v dětství přistěhovala s maminkou. Vystudovala obor kadeřnice ve Vizovicích a po ukončení studia si otevřela vlastní kadeřnictví Duha, později přejmenované na Vlasový wellness. Nyní vlastní dva salony v Uherském Hradišti a Uherském Brodě. Má dlouholetou praxi v oboru, účastnila se mnoha odborných školení a seminářů a získala také certifikát trichologa Lukáše Rossbacha z Institutu zdravých vlasů.