ZAJÍMAVOST: Tukožroutská polévka vám přinese leda tak nadýmání

Se začátkem roku se spousta lidí rozhodla, že shodí nějaké to kilo navíc. Jestli se jim to podaří anebo ne, hodně záleží na volbě metody. Co dělat a co nedělat, abyste své šance podpořili? Je dobrý nápad vařit například tukožroutskou polévku nebo držet půst?

Zajímavosti o hubnutí. | Foto: Deník, Shutterstock

Leckteří lidé, kteří touží po ideální postavě, zkouší vařit takzvanou tukožroutskou polévku. Jedná se o radikální dietu, kdy během 7 dní jíte jen tento pokrm. Svoji popularitu získala už v osmdesátých letech minulého století a je stále oblíbená, a to i přes svou jednotvárnost. JÍDELNÍČEK: Víte, co jsou prázdné kalorie? Přečíst článek › Omezení jídelníčku na jednu nebo několik málo potravin nepřináší pro hubnutí a zdravý životní styl nic dobrého. Jako metoda v podstatě odsouzeno k neúspěchu. Je náročná, neposkytuje dostatek živin a je zde silná pravděpodobnost jojo efektu. Vede k odvodnění těla a ztrátě svalové hmoty. Jediné, co vám dieta zaručeně přinese, je nadýmání. Tuky a špeky nezmizí. Pokud to s hubnutím myslíte vážně, hubněte pomalu. Čím pomaleji, tím líp. Není vhodné si vytvářet „dietu“ a zvláštní hubnoucí režim. Naslouchejte svému tělu, jeho potřebám. Žijte a jezte tak, aby vám bylo dobře, abyste se ve svém těle cítili pohodlně. Každý „schod“ vytvořený přechodem od diety zpět k normální stravě je branou k jojo efektu. Stačí měnit pomalinku a postupně některé návyky, nenásilně. Jak na půsty? Půstem rozumíme dobrovolné omezení nebo vynechání stravy. Půst je metoda spíše spirituální, je součástí snad všech náboženských tradic. Jako prostředek k hubnutí je půst absolutně nevhodný. Je sice stále oblíbený, asi hlavně pro jednoduchost „receptu“, ale prakticky se zárukou zase přiberete. RADA: Vyzkoušejte mindfulness a žijte přítomností Přečíst článek › Půstem, zvláště delším, si lze přivodit zdravotní komplikace. Odlehčovací den je jakousi odlehčenou formou půstu. Jeden den z týdne (ze dvou týdnů, z měsíce) se vyhradí jako odlehčovací. Během něj potom jíme něco „lehkého“. Může to být ovoce a zelenina. Stejně tak lze odlehčovací den postavit na vynechání mastných a těžkých jídel. Odlehčovací dny jsou velmi vhodné pro všechny, kdo si chtějí udržet zdraví a hubnout.

