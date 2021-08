Zpronevěřila miliony. Nepoctivou advokátku poslal soud do vězení na osm let

Zpronevěřila dvanáct a půl milionu korun jedné ze svých klientek. Advokátku Ludmilu Hudcovou z Třebíče za to poslal Krajský soud v Brně na osm let do vězení.

Ilustrační snímek

„Obžalovaná přiznala, že peníze přijala, ale tvrdila, že za to poškozené prodala akcie. Ty ale byly úplně bezcenné,“ konstatoval ve čtvrtek 29. července krajský státní zástupce Jan Adam z jihlavské pobočky Krajského státního zastupitelství v Brně. Rozsudek na Ludmilou Hudcovou není pravomocný. Obžalovaná i žalobce ještě zváží případné odvolání. V případě, že se někdo z nich odvolá, bude se muset kauzou zabývat ještě Vrchní soud v Olomouci. Banální operace vyústila v úmrtí ženy. Policie kauzu odložila, manžel bojuje dál Přečíst článek › „Byť jde o nepravomocný verdikt, je to pro mne částečná satisfakce, protože je to signál, že si tihle lidé nemohou beztrestně dělat cokoli. Na druhou stranu léta ztracená touto kauzou mi nikdo nenahradí. Navíc si myslím, že jsem nebyla jediná, která byla takto ze strany obžalované podvedena,“ okomentovala rozsudek poškozená žena z Třebíče, která si nepřála zveřejnit celé své jméno, redakce ale její totožnost zná. Dnes už bývalá advokátka Hudcová byla asi na dvou hlavních líčeních. Na otázky stran však odmítla vypovídat, pouze pronesla prohlášení. Obžalována je ze zločinu zpronevěry a podle státního zástupce připravila klientku mezi lety 2010 a 2015 o bezmála třináct milionů korun. Soud nakonec ve svém rozhodnutí celkovou škodu ponížil o zhruba 200 tisíc korun. Peníze vybrala a utratila Hudcová pak podle soudu peníze, které ji poškozená svěřila výlučně do advokátní úschovny k jejich zhodnocení, použila pro vlastní potřebu. Kde přesně peníze skončily není jasné. Poškozená advokátce poslala v průběhu pěti let různě vysoké částky. Jenže obžalovaná je místo jejich zhodnocení postupně vybrala a utratila. Nakažený zloděj plival na ochranku. Bude tři roky ve vězení Přečíst článek › Aby se podle soudu vyhnula prozrazení, nabídla poškozené údajně výhodnou investici v podobě odkupu akcí jedné společnosti. Jenže jejich hodnota byla v podstatě nulová, protože byla pouhou prázdnou společností bez jakéhokoli skutečného majetku. Podle soudu tím advokátka porušila povinnost danou jí zákonem hájit zájmy klienta, čímž navíc způsobila škodu velkého rozsahu. Za to jí hrozil a v případě odvolání státního zástupce stále hrozí trest od pěti do deseti let.

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu