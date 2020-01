Na přelomu loňského a letošního roku musela kvůli jejím agresivním výstřelkům zasahovat v dobříšských restauracích a obchodech nejen městská policie , ale i Policie ČR. Žena, která měla být podle informací od dobříšských obyvatel zápasnicí v kickboxu, většinou slovně i fyzicky napadala náhodné lidi ve městě.

„Dne 28. prosince přišla v odpoledních hodinách k jedné lavičce na náměstí v Dobříši, kde seděly dvě dívky. Začala jim nadávat, plivat po nich a mladistvou osobu udeřila do obličeje. O dva dny později opět vulgárně urážela dvě mladistvé osoby a dokonce po nich házela dlažební kostky, kdy jim mohla způsobit vážná zranění. Naštěstí stihly vždy rychle zareagovat a včas uhnout,“ popsala jeden z útoků agresivní ženy policejní mluvčí Monika Schindlová.

Začátkem letošního roku, konkrétně 7. ledna, chodila dotyčná žena značně opilá po panelovém domě v Dobříši a kopala do jednotlivých dveří. Do jednoho z bytů se dožadovala i vstoupit. Poté, co jí to jeho majitel nedovolil, rozdupala dřevěné saně, které měl za dveřmi. Poškozením mu způsobila škodu v celkové výši 27 tisíc korun.

Pak se přesunula do jednoho baru, kde sprostě nadávala hostům a také po nich plivala. Následně vzala do ruky barovou židli a úmyslně ji hodila po jednom muži. Po vyvedení z baru začala ještě kopat do zaparkovaného auta.

„Svého agresivního jednání však nechtěla zanechat, nadále pokračovala, a to v jedné dobříšské restauraci. Prudkým úderem odkopla berle jednoho z hostů, opakovaně ho kopla do oblasti břicha a poté ho strhla na zem. K poranění poškozeného nedošlo, v dalším napadání bylo agresorce zabráněno,“ uvedla policejní mluvčí.

Policisté také ženu viní z toho, že v prosinci a lednu nabízela opakovaně nezletilým osobám v Dobříši marihuanu a alkohol. Sváděla tím osoby mladší 15 let ke zneužívání návykových látek. „Děti se zachovaly duchapřítomně, návykové látky odmítly a věc oznámily městským strážníkům,“ dodala Monika Schindlová s tím, že po posledním incidentu z poloviny ledna, kdy se agresivně chovala v jednom z dobříšských obchodů, ji převezla záchranná služba do psychiatrické nemocnice.

Na případu policisté velmi úzce spolupracovali s Městskou policií Dobříš, strážnici už několikrát museli řešit přestupkové jednání dané osoby.

„Kriminalisté zahajovali trestní stíhání pětatřicetileté ženy pro spáchání trestného činu těžké ublížení na zdraví ve stádiu pokusu, ohrožování výchovy dítěte, nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy, výtržnictví a poškození cizí věci. Za dané činy stanovuje trestní zákoník až desetiletý trest odnětí svobody,“ uzavřela mluvčí příbramských policistů Monika Schindlová.