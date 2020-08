V úterý 4. srpna o tom informovala Barbora Schneeweissová z krajského policejního ředitelství. S tím, že první bombová hláška se telefonními linkami prohnala dopoledne, další pak v noci.

Necelou hodinu před polednem čelila hrozbě příbramská nemocnice. Volající tvrdil, že to bouchne v části jejího drkolnovského areálu. „Policisté okamžitě uzavřeli celou oblast pro veřejnost a propátrávali prostory nemocnice společně s psovodem a policejním psem vycvičeným na vyhledávání výbušnin,“ konstatovala Schneeweissová.

Nenašli však nic, co by s případem mohlo souviset – vyjma čtyřicetiletého muže, který uložení bomby ohlásil. „Již během bezpečnostní prohlídky nemocnice,“ upřesnila k jeho dopadení. Muži, který si vše vymyslel, může v případě odsouzení hrozit trest odnětí svobody v trvání od šesti měsíců do tří let. Je totiž podezřelý ze spáchání trestného činu šíření poplašné zprávy.

Stejný skutek má na triku také šestačtyřicetiletý muž, který podle policie způsobil noční rozruch na Kolínsku. Konkrétně v turistickém kempu v Týnci nad Labem. V souvislosti s ním dostala tísňová linka 112 hlášku o bombě rovněž krátce po jedenácté hodině – avšak večerní.

Policisté pak evakuovali 120 ubytovaných návštěvníků – ani v tomto případě však bezpečností prohlídka neodhalila nic podezřelého. A rovněž zde spadla klec velmi záhy. „Byly zahájeny úkony trestního řízení – a případ je v současné době v šetření kolínských policistů,“ poznamenala Schneeweissová.