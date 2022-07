Auto poničil náklad kamení z náklaďáku. Policie hledá řidiče či svědky

Hledané nákladní auto bylo zřejmě žluté – a snad se jednalo o tatrovku. To je zhruba vše, co kromě údaje o místě a času incidentu vědí příbramští dopravní policisté o náklaďáku, z něhož se za jízdy sesypal převážený štěrk a poškodil jiné vozidlo. Stalo se to ve čtvrtek 14. července krátce po 15. hodině na silnici od Příbrami Rožmitál pod Třemšínem.

Policie hledá řidiče žlutého nákladního vozu, jemuž odlétl při jízdě štěrk a poškodil jiné vozidlo | Foto: Policie ČR