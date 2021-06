O jeho návratu v pátek informovala mluvčí policejního prezidia Kateřina Rendlová. „Případ takzvaného Berdychova gangu se pro policii po mnoha letech definitivně uzavřel,“ konstatovala. Sedmdesát minut po poledni přistál na Ruzyni letoun s eskortovaným mužem na palubě.

Úspěšné pátrání v USA

Před 13 měsíci Rendlová uvedla, že Jaromíra P., jenž byl u nás odsouzen jako uprchlý k 13,5 roku odnětí svobody, se českým kriminalistům podařilo ve spolupráci s americkými kolegy z federální služby United States Marshals Service vystopovat v americkém Seattlu. Úspěchem bylo nejen to, že se hledaného muže, jenž se usilovně maskoval a měnil jména i podobu, podařilo dopadnout, ale také že se zástupce federálních a místních bezpečnostních složek za oceánem vůbec podařilo přesvědčit, že hledaného muže (jenž už v roce 2004 doma práskl do bot, sotva vytušil, že se policie členy vyděračského gangu chystá zatýkat) má smysl hledat právě u nich. Nakonec se se američtí vyšetřovatelé do případu zakousli jak buldoci.

Podařilo se zjistit, že v USA dotyčný skutečně žije – a dopouští se další trestné činnosti. „Mimo jiné měl podvodným způsobem zajišťovat získání řidičských průkazů pro příslušníky české a slovenské komunity,“ uvedla Rendlová, jež také odkázala na padělání dokladů a majetkovou trestnou činnost. Klec podle jejích informací spadla 28. dubna 2020 odpoledne, kdy byl Jaromír P. spatřen v obchodě v městečku Tacoma na předměstí Seattlu a zatčen místními policisty. „I těsně před svým zadržením se dopouštěl majetkové trestné činnosti a při zadržení se prokázal dalším z řady falešných dokladů. A v kapse měl víc než 15 tisíc dolarů v hotovosti,“ připomněla Rendlová.

Dnes odpoledne se pro @PolicieCZ po letech definitivně uzavřel případ tzv. Berdychova gangu. Letadlo s posledním z odsouzených dnes ve 13.10h přistálo na pražském letišti a poslední “Berdychovec” je za mřížemi. #policiepphttps://t.co/2p5cQMqrEM — Policie ČR (@PolicieCZ) May 28, 2021

Jestliže byl dopadený muž odsouzen jako uprchlý, je pravděpodobné, že se přesto objeví v soudní síni. Má právo žádat o nový proces za své účasti. Ačkoli není valná naděje, že by dosáhl výraznější změny verdiktu, lidé v podobné situaci často o nové hlavní líčení žádají. Nejen že to chtějí zkusit a osobně předložit soudu své argumenty, ale také si tak „zpestří“ vězeňský život.

Prý duchovní vůdce

V řádění gangu, výrazně spjatého s působením v Praze a ve středních Čechách, nebyl Jaromír P. považován za pouhého pěšáka na špinavou práci. Zřejmě měl podíl i na plánování činnosti zločinecké skupiny. Předseda odvolacího senátu Jindřich Fastner dokonce v roce 2007 použil v souvislosti s ním pojmu „duchovní vůdce“. O roli uprchlého obžalovaného se v minulosti debatovalo například ve vztahu k jednomu z nejznámějších skutků berdychovců: únosu pražského zlatníka koncem října roku 1996, který vydírání nepřežil.

Zdroj: Youtube

Když středočeský krajský soud probíral okolnosti tohoto případu, ukázalo se, že majitel klenotnické firmy byl unesen z garáže v Praze a následně ho pachatelé drželi na chatě. Policie to však nezjistila včas. Auto oběti, luxusní BMW, se sice záhy našlo u Krhanic na Benešovsku, avšak po majiteli ani stopa. Až 6. listopadu našel jeho mrtvé tělo rybář na zalesněném svahu u slapské přehrady, a to s vážnými zraněními hlavy a hrudníku. Objevila se tvrzení, že únosci se ho snažili přimět, aby prozradil přístup k účtům či dal pokyn svému bankéři k vyplacení vysokého výkupného – přičemž „přesvědčovacím argumentem“ se podle slov utajeného svědka měla stát i fošna či traverza položená na hrudníku a přejížděná autem.

Souzení muži, kteří deset let po činu přiznali únos, tvrdili, že zlatník jim v autě zkolaboval – prý přestal dýchat a hýbat se – a oni mu zpřelámali žebra, když se ho snažili oživit masáží srdce prováděnou s přílišnou vervou. Tomu však neodpovídala zranění zjištěná soudními lékaři; šlo o trauma podstatně většího rozsahu. Ačkoli se však původně se hovořilo o vraždě, pro takovou kvalifikaci skutku se nakonec nenašly důkazy; chyběly údaje o tom, kdo z podezřelých oběť zabil i jakým přesně způsobem. Čin byl tedy posouzen jako loupež s následkem smrti.

Soudy v nepřítomnosti

Jaromíru P. v roce 2006 středočeský krajský soud vyměřil 14letý trest. O rok později, 14. června 2007, rozhodl odvolací senát Vrchního soudu v Praze o zkrácení jeho trestu o půl roku. Mimo jiné proto, že nebylo prokázáno, že byl přítomen, když zlatník zemřel. Rovněž Fastnerův senát u vrchního soudu dospěl k závěru, že nešlo o vraždu: s tím že smrt oběti nebyla úmyslem pachatelů, jelikož měli jiné zájmy.

V roce 2009 byl pak Jaromír P. ještě souzen – tentokrát u Městského soudu v Praze – pro údajný podíl na dvojnásobném pokusu o vraždu majitele nočního podniku Discoland Sylvie (šlo o nálož pod autem a zásah puškou do hlavy). V tomto případě věc skončila zproštěním obžaloby. Právě v tomto podniku se část berdychovců dala dohromady; působili tam jako ochranka.