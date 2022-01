Incident se stal v nociz 1. na 2. srpna a předcházela mu fyzická potyčka čtyř mužů před kulturním domem v Březnici. U konfliktu zasahovali strážníci, kteří se snažili situaci dostat pod kontrolu. Jedním z aktérů byl také později zesnulý čtyřiadvacetiletý mladík, který při potyčce po použití slzného plynu upadl do šoku.„Po několika marných výzvách strážníci použili donucovací slzotvorný expanzní prostředek. Nato muž upadl do bezvědomí. Po poskytnutí laické první pomoci ze strany městských strážníků, u které asistovala také hlídka přivolané státní policie, si jej do péče převzali záchranáři. Ti muže převezli do pražské nemocnice, kde bohužel později zemřel,“ připomněla mluvčí středočeské policie Vlasta Suchánková.