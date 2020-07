Filipa Bušinu, který byl označován za blízkého spolupracovníka exhejtmana Středočeského kraje Davida Ratha, Krajský soud v Praze odsoudil podle informací ČTK jen v části obžaloby, naopak v některých bodech jej viny zcela zprostil. Kromě Filipa Bušiny soud v pátek také odsoudil v této kauze další obžalované, a to Davida Belouse a Martina Bušanského. Prvně jmenovaný vyfasoval od soudu stejný trest jako Filip Bušina, jelikož oba měli být údajně hlavními organizátory trestné činnosti. Martin Bušenský dostal trest v podobě pětiletého vězení a peněžitého trestu ve výši dva miliony korun. Naopak krajský soud zprostil viny další účastníky – Jiřího Sháněla, Tomáše Krásu a Jaromíra Svobodu.

Na počátku bylo podezření na účelové přelévání peněz mezi firmami nevyvíjejícími podnikatelskou činnost, a to na základě fiktivních faktur za reklamní služby. To podle kriminalistů bylo spojeno s daňovými úniky ve zprvu odhadované výši kolem 300 milionů korun – a nakonec bylo ve věci stíháno 14 lidí a kriminalisté operovali se škodou vyčíslenou až na 630 milionů. Osm z obžalovaných bylo odsouzeno; padly tresty od podmínek po sedm let vězení (přičemž nejpřísnější trest dostal Miloslav Vodrážka).

Filip Bušina však byl mezi šesti obžalovanými, jež v roce 2015 Krajský soud v Praze obžaloby zprostil. Jejich vina se neprokázala. Soud jako důkaz nepřipustil použití policejních odposlechů s tím, že jejich povolení nebylo řádně zdůvodněno. Tohle rozhodnutí však v roce 2018 zrušil odvolací senát Vrchního soudu v Praze. Ten projednání věci u zmiňované šestice obžalovaných včetně Bušiny vrátil krajskému soudu s tím, že odposlechy byly v pořádku.

Michal Bušina od počátku vinu nepřipouští a kauzu označuje za smyšlenou konstrukci – kdy podle něj existují jasné důkazy o tom, že se ničeho nezákonného nedopustil.