Že něco takového není možné? To by vám vyvrátili policisté z Brandýsa nad Labem. Případů s podobným schématem již řešili několik – a v uplynulém týdnu těchto oznámení přibylo, připomněla policistka Lucie Nováková. S tím, že údajný zájemce o koupi, technicky zjevně poučenější než jeho protějšek, dokáže prodávajícího obalamutit tak, že ten mu sám prozradí údaje potřebné ke zneužití své bankovní karty. Karty, kterou její držitel ani nedal z ruky; tím méně že by ji spustil z dohledu. Pouze udělal, co se po něm chtělo: vyplnil důvěryhodně vyhlížející elektronický formulář, který měl transakci usnadnit.