Událost se stala po čtvrté hodině ráno 27. ledna 2023. „Muž, který se do objektu bazénu vloupal, vykopl dveře, přes které se dostal do vestibulu aquaparku, a poté se stal terčem jeho zájmu automat na nápoje a potraviny. Ten poškodil, ale žádné zboží se mu z něho nepodařilo odcizit. Pak ještě poškodil další dveře, které vedly do vstupní haly bazénu. Ani zde se mu nepodařilo nic odcizit a následně utekl,“ popsala policejní mluvčí Vlasta Suchánková.